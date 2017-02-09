Омские депутаты хотят включить в представительские расходы покупку лекарств

Напомним, ранее по требованию прокуратуры депутатов обязали отчитываться за траты на избирателей, что вызвало крайнее возмущение парламентариев — отчитываться предполагается раз в месяц или раз в квартал. Кроме того, сумму компенсации урезали с 44,5 тысячи до 20 тысяч рублей в месяц.

Потратить данную сумму депутатам разрешили на проезд, поздравительные открытки, оргтехнику, связь — всего девять пунктов. При этом был исключен пункт «иные расходы», как неточный по своему назначению. Теперь же депутаты предложили расширить перечень видов разрешенных расходов и включить туда такие пункты, как покупка лекарств избирателям, помощь погорельцам, заливка катков, ремонт во дворах, проведение конкурсов и приобретение призов для них, новогодних подарков и прочее.

Однако, дополнять сейчас перечень не стали — формально такие действия к полномочиям горсовета не относятся, а потому вызывают вопросы юристов. В связи с этим решено было создать рабочую группу для разработки поправок о представительских расходах депутатов.