Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
5 привычек, которые отбирают у вас молодость
СМИ: Дмитрий Шепелев станет ведущим «Прямого эфира»
Как сейчас живет Владимир Политов из группы "На-На"
Принц Гарри и Меган Маркл вместе придут на свадьбу Пиппы Миддлтон
В Антарктике от ледника откалывается огромный айсбергПо-настоящему огромный — один из крупнейших в истории
Дочери Ксении Бородиной предложили заменить Лену Летучую
Пять ошибок, которыми родители портят ребенку сон
Известная актриса найдена мертвой в своей квартире
На круизном лайнере прогремел взрыв
«Разрыв произошел быстрее, чем ожидали»: СМИ о США и Украине
"И нет проблем!": Трамп открестился от РФ и Путина
Кира Пластинина впервые рассказала о муже
24-летняя модель потратила $80,000, чтобы стать похожей на Барби
Силовики ДНР по горячим следам вышли на убийц Гиви – СМИ
Убит Гиви: минобороны ДНР раскрывает подробности
Самый дорогой Mercedes G-класса: эксклюзивные фото и видео
Как доехать из Москвы до Питера за 900 рублей
Фоторепортажи
8Испанские демоны пробуждают весну
16Сапфировый юбилей: 65 лет правления Елизаветы II
8Бабочки из шрамов
14Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты
10:56 (мск), источник: Nur.kz

Министр информации: Казахстанцы недовольны качеством казахстанского телевидения

Казахстанцы недовольны обилием рекламы и непрофессионализмом журналистов. Об этом министр коммуникации и информации РК Даурен Абаев рассказал на расширенном заседании коллегии МИК РК.

Источник: Nur.kz

«Согласно проведенным нами социологическим опросам, у населения вызывает недовольство обилие рекламы, отсутствие оригинального контента, недостаток познавательных передач о Казахстане и низкий уровень профессионализма журналистов на казахстанском телевидении. Нашим телеканалам стоит всерьез задуматься об этом и проводить необходимые мероприятия для удержания и завоевания зрителя", — заявил Абаев.

В связи с этим министр отметил приоритеты развития, которые сегодня необходимы казахстанскому телевидению и радио. Среди приоритетов оказались и отечественные сериалы — их планируют “улучшить” и сделать конкурентами сериалов иностранных.

“В этом году планируется увеличить количество проводимой сериальной продукции, в том числе размещаемой на коммерческих телеканалах. Для реализации кинопрокатной деятельности на основе сериалов будут созданы полнометражные киноленты”, — добавил Абаев.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Баян Есентаева ответила своим ненавистникам (фото, видео)
Белорусские товары будут отслеживать от границы до места продажи
СМИ: ЦБ планирует передавать банкам все данные о долгах россиян
Капитан захваченного нигерийскими пиратами судна вышел на связь
Опубликовано письмо организатора терактов 11 сентября Обаме
Туроператоры почти полностью отказались от продажи горящих туров
В США произошло опасное сближение самолета с «бортом № 1» Трампа
СМИ: ИГ взяло ответственность за пуск ракет в сторону Эйлата
Спорт
Поветкин отверг обвинения в употреблении допинга на суде в США Спортсмен отметил, что по рекомендации врача осенью 2015 года применял данное средство во время тренировок, которые проходили в Казахстане
Авто
Генерал оторвал ручку двери на «Патриоте»: УАЗ назвал виновного Глава научно-технического центра ООО «УАЗ» Евгений Галкин прокомментировал историю, подпортившую имидж автозавода
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
СМИ: Дмитрий Шепелев станет ведущим «Прямого эфира» Супруг Жанны Фриске заменит Бориса Корчевникова, который, вероятно, покинет шоу
Недвижимость
Персиковый цвет в интерьере: как применить
Как получить бесплатную землю и что с ней делать?
Сбербанк подал иск о банкротстве петербургского застройщика
Владельцев неоформленных дач обложат двойным налогом
Леди
Как сложилась жизнь русских принцесс в Европе Кто из царских дочерей уехал в Европу и как там сложилась их жизнь.
Дети
Беременность Анастасии Стоцкой протекает с осложнениями Певица попала под капельницу.
Все о ремонте
«Самодельные» комнаты без окон: как их обустроить?
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Необычные здания-спирали (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь