Министр информации: Казахстанцы недовольны качеством казахстанского телевидения

«Согласно проведенным нами социологическим опросам, у населения вызывает недовольство обилие рекламы, отсутствие оригинального контента, недостаток познавательных передач о Казахстане и низкий уровень профессионализма журналистов на казахстанском телевидении. Нашим телеканалам стоит всерьез задуматься об этом и проводить необходимые мероприятия для удержания и завоевания зрителя", — заявил Абаев.

В связи с этим министр отметил приоритеты развития, которые сегодня необходимы казахстанскому телевидению и радио. Среди приоритетов оказались и отечественные сериалы — их планируют “улучшить” и сделать конкурентами сериалов иностранных.

“В этом году планируется увеличить количество проводимой сериальной продукции, в том числе размещаемой на коммерческих телеканалах. Для реализации кинопрокатной деятельности на основе сериалов будут созданы полнометражные киноленты”, — добавил Абаев.