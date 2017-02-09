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11:03 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Два объекта ЧМ-2018 на Дону возводятся с опережением графика

Донской губернатор принял участие в заседании Координационного совета по подготовке и проведению ЧМ-2018 и Кубка конфедераций FIFA 2017 года.

На заседании Василий Голубев рассказал о том, как регион готовится к этим масштабным мероприятиям. Он сообщил, что два ключевых объекта — аэропорт «Платов» и стадион «Ростов-Арена» — возводятся с опережением графика.

Так строительная готовность аэродромной части составляет 65 процентов, а чаша стадиона готова на 70 процентов. При сохранении темпа работ уже в ноябре на стадионе пройдут первые игры, а в декабре «Платов» примет свои первые самолеты.

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