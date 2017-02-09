Губернатор Приангарья: Финансирование строительства жилья и дорог удвоили в 2017 году

5,5 млрд рублей выделено из областного бюджета на строительство жилья и дорог в Приангарье, рассказал губернатор региона Сергей Левченко в ходе своей пресс-конференции сегодня, 9 февраля. Он отметил, что эта сумма вдвое превышает объем денежных средств, направленных на данные цели в 2016 году, сообщает ИА IrkutskMedia.

Сергей Левченко рассказал, что по итогам 2016 года введено 36 социальных объектов: шесть детских садов, детский дом, четыре школы, 14 ФАПов и шесть спортивных сооружений. В 2017 году планируется построить семь ФОКов.

«В этом году мы бьем рекорд: из областного бюджета направлено более 5,5 млрд рублей на строительство. Это беспрецедентно большая сумма, я уже переживаю, как строители эти деньги освоят. 5,5 млрд рублей — это в два раза больше, чем в 2016 году», — сказал губернатор.

Напомним, моногородам Иркутской области в 2016 году выделили из федерального и регионального бюджетов более 4 млрд рублей, что на 1,5 млн больше, чем в 2015-м, заявил заместитель председателя правительства Иркутской области — министр экономического развития Антон Логашов. По его словам, всем моногородам предоставили субсидию для субъектов малого и среднего предпринимательства.