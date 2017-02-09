Заксобрание Свердловской области внесет изменения в закон после гибели ребенка от укусов собак

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Законодательного собрания региона.

Изменения внесут в законы «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области» и «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак».

Как пояснили в пресс-службе Законодательного собрания, тема отлова бездомных собак возникла из-за напряженной ситуации по укусам людей домашними и дикими животными и случаев бешенства среди животных.

В закон «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области» вводится новая статья, устанавливающая административную ответственность за нарушение порядка проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак и штрафы: на должностных лиц от 10 до 15 тыс.руб., на юридических лиц — от 20 до 40 тыс. руб.

Председатель комитета заксобрания по региональной политике и развитию местного самоуправления Михаил Ершов проинформировал депутатов о том, что в январе состоялось заседание рабочей группы по данной теме, куда были приглашены главы муниципальных образований из каждого управленческого округа, представители департамента ветеринарии Свердловской области, прокуратуры, юридического сообщества, зоозащитных организаций. Часть предложений, выработанных рабочей группой, нашла отражение в правительственном законопроекте.

Вопрос выносится на заседание заксобрания, созываемое 14—15 февраля , для принятия законопроекта с учетом поступивших поправок. Тема отлова безнадзорных собак остается на депутатском контроле.

Напомним, в начале февраля на Среднем Урале собаки насмерть загрызли 7-летнюю девочку.