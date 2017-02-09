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11:08 (мск), источник: Baikal-info.ru

Митинг в поддержку мэра Усть-Кутского района пройдёт 13 февраля

В Усть-Куте 13 февраля 2017 года Центр гражданского содействия намерен провести митинг в поддержку мэра района Тамары Климиной, досрочного прекращения полномочий которой пытается добиться через суд прокуратура.

Об этом 9 февраля «Байкал Инфо» рассказал руководитель центра Алексей Тупицин. Количество предполагаемых участников митинга, который состоится на площади КДЦ «Магистраль», — от 100 до 500 человек. А 9 февраля, когда проходило судебное заседание, в Усть-Куте около 100 человек вышли на одиночные пикеты в защиту мэра.

Как стало известно «Байкал Инфо» из источников в силовых ведомствах, прокуратура пытается снять с поста Тамару Климину за то, что у неё нет допуска к секретным материалам из-за некоей болезни. По неподтверждённым данным, мэр уже прошла обследование в одной из клиник Иркутска, чтобы доказать отсутствие болезни. Возможно, она будет оспаривать в суде недопуск к секретным материалам. Текущее же судебное заседание перенесено на 20 февраля.

Напомним, Тамара Климина стала мэром Усть-Кутского района в сентябре 2015 года, она набрала около 29% голосов избирателей. Её ближайший соперник, шедший на выборы при поддержке «Единой России», Юрий Кононов — 28,01%. Тамара Климина до избрания была директором ООО «ЛЗПК Лена-Лес», депутатом районной думы.

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