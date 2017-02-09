Перед началом МКС ЕдРа Дубровский доложил полпреду о кризисе вокруг «Уфалейникеля»

Доклад челябинского губернатора полномочному представителю президента РФ в Уральском федеральном округе Игорю Холманских был посвящен итогам социально-экономической деятельности региона за 2016 год.

Глава региона отметил, что Челябинская область плотно интегрирована в мировой рынок и находится в зависимости от макроэкономических перепадов. Прирост в регионе обеспечен в производстве транспортных средств и оборудования, энергетике, сельском хозяйстве, химической промышленности, добыче полезных ископаемых и в других отраслях, сообщила пресс-служба.

«Область в полной мере выполняет свои социальные обязательства. Регион имеет максимально сбалансированный бюджет, к минимуму сведен его дефицит. Поступления в консолидированный бюджет выросли на 6,2% и составили 163 млрд. рублей. При этом 85% этих средств область заработала самостоятельно в виде налоговых и неналоговых доходов, которые также выросли на 8,5%», — отметил Борис Дубровский.

На встрече обсуждалась также ситуация на предприятии «Уфалейникель». Как отметил Борис Дубровский, региональные власти подключились к привлечению инвесторов на данную площадку, формируется заявка Верхнего Уфалея на получение статуса ТОСЭР.

Борис Дубровский рассказал также о трехлетней госпрограмме «Развитие социальной защиты населения в Челябинской области».

В текущем году в эту сферу будет направлено 22 млрд рублей. Полностью выполнено поручение президента России в части обеспечения местами в детских садах детей от 3 до 7 лет. В текущем году запланировано создать 1365 мест в детских садах. Также в регионе появятся две школы суммарно на 1675 учащихся. До 1 сентября 2017 года будет расселено 192 тыс. кв. м аварийного жилфонда; жилищные условия улучшат 12,2 тыс. человек.

Как подчеркнул Борис Дубровский, Челябинской области предстоит большая работа в рамках Года экологии в России.

«Мы были инициаторами целого ряда предложений в перечень поручений президента России Владимира Владимировича Путина, которые были даны по итогам Госсовета. В регионе сформирован единый план областных мероприятий по решению экологических проблем, и в ближайшее время мы вынесем документ на широкое общественное и экспертное обсуждение», — отметил губернатор.

В части практических решений утверждена территориальная схема обращения с ТКО, запланированы средства на рекультивацию в течение двух лет городской свалки в Челябинске.

Муниципалитетам поставлена задача по ликвидации до конца года несанкционированных свалок.