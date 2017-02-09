Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
Горькая правда о гомеопатии
СМИ: Дмитрий Шепелев станет ведущим «Прямого эфира»
Алла Довлатова готовится стать мамой в четвертый раз
24-летняя модель потратила $80,000, чтобы стать похожей на Барби
В Антарктике от ледника откалывается огромный айсбергПо-настоящему огромный — один из крупнейших в истории
Алла Довлатова готовится стать мамой в четвертый раз
Алсу вернулась к работе спустя полгода после родов
На круизном лайнере прогремел взрыв
Известная актриса найдена мертвой
«Разрыв произошел быстрее, чем ожидали»: СМИ о США и Украине
"И нет проблем!": Трамп открестился от РФ и Путина
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Силовики ДНР по горячим следам вышли на убийц Гиви – СМИ
Убит Гиви: минобороны ДНР раскрывает подробности
Самый дорогой Mercedes G-класса: эксклюзивные фото и видео
Как доехать из Москвы до Питера за 900 рублей
Фоторепортажи
8Испанские демоны пробуждают весну
16Сапфировый юбилей: 65 лет правления Елизаветы II
8Бабочки из шрамов
14Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты
11:40 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Борис Дубровский: Челябинская область выполняет свои социальные обязательства

Прирост в регионе обеспечен за счет нескольких сфер.

Прирост в регионе обеспечен в производстве транспортных средств и оборудования, энергетике, сельском хозяйстве, химической промышленности, добыче полезных ископаемых и в других отраслях.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский доложил полномочному представителю Президента РФ В Уральском федеральном округе Игорю Холманских об итогах социально-экономической деятельности региона за 2016 год  . Глава региона отметил, что Челябинская область плотно интегрирована в мировой рынок и находится в зависимости от макроэкономических перепадов. Прирост в регионе обеспечен в производстве транспортных средств и оборудования, энергетике, сельском хозяйстве, химической промышленности, добыче полезных ископаемых и в других отраслях, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

«Область в полной мере выполняет свои социальные обязательства. Регион имеет максимально сбалансированный бюджет, к минимуму сведен его дефицит. Поступления в консолидированный бюджет выросли на 6,2% и составили 163 млрд. рублей. При этом 85% этих средств область заработала самостоятельно в виде налоговых и неналоговых доходов, которые также выросли на 8,5%», — отметил Борис Дубровский. На встрече обсуждалась также ситуация на предприятии «Уфалейникель». Как отметил Борис Дубровский, региональные власти подключились к привлечению инвесторов на данную площадку, формируется заявка Верхнего Уфалея на получение статуса ТОСЭР.

Утверждена трехлетняя госпрограмма «Развитие социальной защиты населения в Челябинской области». В текущем году в эту сферу будет направлено 22 млрд. рублей. Полностью выполнено поручение Президента России в части обеспечения местами в детских садах детей от 3 до 7 лет. В текущем году запланировано создать 1365 мест в детских садах. Также в регионе появятся две школы суммарно на 1675 учащихся. До 1 сентября 2017 года будет расселено 192 тыс. кв. м аварийного жилфонда; жилищные условия улучшат 12,2 тыс. человек.  Как подчеркнул Борис Дубровский, Челябинской области предстоит большая работа в рамках Года экологии в России.

«Мы были инициаторами целого ряда предложений в перечень поручений Президента России Владимира Владимировича Путина, которые были даны по итогам Госсовета. В регионе сформирован единый план областных мероприятий по решению экологических проблем, и в ближайшее время мы вынесем документ на широкое общественное и экспертное обсуждение», — отметил губернатор.  

В части практических решений утверждена территориальная схема обращения с ТКО, запланированы средства на рекультивацию в течение двух лет городской свалки в Челябинске. Муниципалитетам поставлена задача по ликвидации до конца года несанкционированных свалок.

Встреча Игоря Холманских и Бориса Дубровского прошла в рамках визита в Челябинск полномочного представителя Президента РФ в УрФО.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Киллер-оккультист резал горло бизнесменам на "ритуальных площадках" в лесу
Муж за волосы удержал жену, падавшую с 20-метровой высоты (видео)
Убийство врача в Москве было местью за смерть пациентки
Белорусские товары будут отслеживать от границы до места продажи
СМИ: ЦБ планирует передавать банкам все данные о долгах россиян
Капитан захваченного нигерийскими пиратами судна вышел на связь
Опубликовано письмо организатора терактов 11 сентября Обаме
Туроператоры почти полностью отказались от продажи горящих туров
В США произошло опасное сближение самолета с «бортом № 1» Трампа
СМИ: ИГ взяло ответственность за пуск ракет в сторону Эйлата
Спорт
Поветкин отверг обвинения в употреблении допинга на суде в США Спортсмен отметил, что по рекомендации врача осенью 2015 года применял данное средство во время тренировок, которые проходили в Казахстане
Авто
Генерал оторвал ручку двери на «Патриоте»: УАЗ назвал виновного Глава научно-технического центра ООО «УАЗ» Евгений Галкин прокомментировал историю, подпортившую имидж автозавода
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
СМИ: Дмитрий Шепелев станет ведущим «Прямого эфира» Супруг Жанны Фриске заменит Бориса Корчевникова, который, вероятно, покинет шоу
Недвижимость
Персиковый цвет в интерьере: как применить
Как получить бесплатную землю и что с ней делать?
Сбербанк подал иск о банкротстве петербургского застройщика
Владельцев неоформленных дач обложат двойным налогом
Леди
Как сложилась жизнь русских принцесс в Европе Кто из царских дочерей уехал в Европу и как там сложилась их жизнь.
Дети
Беременность Анастасии Стоцкой протекает с осложнениями Певица попала под капельницу.
Все о ремонте
«Самодельные» комнаты без окон: как их обустроить?
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Необычные здания-спирали (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь