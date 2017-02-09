В структуре мэрии Омска начались сокращения
Как стало известно «СуперОмску», в четверг, 9 января, сотрудники казенного учреждения города Омска «Центр информационных ресурсов» получили на руки уведомление о сокращении.
Как стало известно «СуперОмску», в четверг, 9 января, сотрудники казенного учреждения города Омска «Центр информационных ресурсов» получили на руки уведомление о сокращении.
По документу их последний рабочий день в этой структуре заканчивается 8 апреля.
Далее сокращенных сотрудников отправят на рынок труда с компенсацией в размере месячной зарплаты.
«Центр информационных ресурсов» создан в 2014 году. В его задачу входила организация работы фото- и видеооператоров горадминистрации, а также монтаж видео. Среди известных проектов ЦИР можно назвать передачу «Обратная связь» с участием мэра Омска Вячеслава Двораковского. Судьба проекта пока неизвестна.