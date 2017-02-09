Безвиз с ЕС для Украины вступит в силу 12 июня, — Йозвяк
Безвизовый режим с Европейским Союзом для Украины вступит в силу 12 июня, для Грузии несколько ранее — 29 марта. Об этом в Twitter сообщил журналист «Радио Свобода» Рикард Йозвяк.
Безвизовый режим с Европейским Союзом для Украины вступит в силу 12 июня, для Грузии несколько ранее — 29 марта. Об этом в Twitter сообщил журналист «Радио Свобода» Рикард Йозвяк.
«Предполагается, что безвизовый режим вступит в силу 29 марта для Грузии и 12 июня — для Украины», — написал он.
Накануне Йозвяк сообщил, что триалог по предоставлению безвизового режима для Украины состоится 28 февраля.
Как сообщалось, 2 февраля Европарламент поддержал предоставление Грузии безвизового режима.
Отметим, что даты рассмотрения в Европарламенте вопроса о предоставлении безвизового режима Украине до сих пор не было, однако в случае позитивного решения ЕП относительно Украины к нам также будет применен механизм приостановления безвизового режима.