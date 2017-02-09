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12:14 (мск), источник: 112.ua

Безвиз с ЕС для Украины вступит в силу 12 июня, — Йозвяк

Безвизовый режим с Европейским Союзом для Украины вступит в силу 12 июня, для Грузии несколько ранее — 29 марта. Об этом в Twitter сообщил журналист «Радио Свобода» Рикард Йозвяк.

Источник: 112.ua

«Предполагается, что безвизовый режим вступит в силу 29 марта для Грузии и 12 июня — для Украины», — написал он.

Накануне Йозвяк сообщил, что триалог по предоставлению безвизового режима для Украины состоится 28 февраля.

Как сообщалось, 2 февраля Европарламент поддержал предоставление Грузии безвизового режима.

Отметим, что даты рассмотрения в Европарламенте вопроса о предоставлении безвизового режима Украине до сих пор не было, однако в случае позитивного решения ЕП относительно Украины к нам также будет применен механизм приостановления безвизового режима.

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