Кабмин уволил замминистра агрополитики Осийчука
Кабинет министров Украины в среду, 8 февраля, уволил Николая Осийчука с должности заместителя министра аграрной политики и продовольствия — руководителя аппарата.
Кабинет министров Украины в среду, 8 февраля, уволил Николая Осийчука с должности заместителя министра аграрной политики и продовольствия — руководителя аппарата.
«Николай Осийчук уволен в соответствии с поданным заявлением», — говорится в распоряжении № 77 от 8 февраля.
54-летний Н. Осийчук занимал должность замминистра с 28 апреля 2016 года.
С 1 января 2017 года ликвидирована должность заместителей министров — руководителей аппаратов, которая в соответствии с законом «О государственной службе», была заменена должностью государственных секретарей министерств.