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12:09 (мск), источник: Nbnews.com.ua

Кабмин уволил замминистра агрополитики Осийчука

Кабинет министров Украины в среду, 8 февраля, уволил Николая Осийчука с должности заместителя министра аграрной политики и продовольствия — руководителя аппарата.

«Николай Осийчук уволен в соответствии с поданным заявлением», — говорится в распоряжении № 77 от 8 февраля.

54-летний Н. Осийчук занимал должность замминистра с 28 апреля 2016 года.

С 1 января 2017 года ликвидирована должность заместителей министров — руководителей аппаратов, которая в соответствии с законом «О государственной службе», была заменена должностью государственных секретарей министерств.

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