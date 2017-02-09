Кабмин уволил замминистра агрополитики Осийчука

«Николай Осийчук уволен в соответствии с поданным заявлением», — говорится в распоряжении № 77 от 8 февраля.

54-летний Н. Осийчук занимал должность замминистра с 28 апреля 2016 года.

С 1 января 2017 года ликвидирована должность заместителей министров — руководителей аппаратов, которая в соответствии с законом «О государственной службе», была заменена должностью государственных секретарей министерств.