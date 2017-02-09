США не снимут санкции с России до возврата Крыма Украине — Белый дом

«Я полагаю, представитель Хейли (постпред США в ООН Никки Хейли — НБН) четко высказала в ООН нашу позицию. До тех пор, пока Россия не уйдет из Крыма, эти санкции рассматриваться не будут», — сказал г-н Спайсер.

Относительно других санкций он отметил, что не хотел бы забегать вперед официальных процедур.