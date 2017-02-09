Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Крыму начали выдавать дешевую ипотеку
Девять продуктов, которые утоляют жажду
Дмитрий Шепелев заменит Бориса Корчевникова в «Прямом эфире»
Анна Седокова ждет третьего ребенка
24-летняя модель потратила $80,000, чтобы стать похожей на Барби
Трамп: мы не знаем, кто контролирует войска на востоке Украины Президент США заявил, что спецслужбы не до конца понимают, что происходит на Донбассе
Анна Седокова ждет третьего ребенка
Алла Довлатова готовится стать мамой в четвертый раз
Владельцев неоформленных дач обложат двойным налогом
Государство застрахует всех дольщиков
«Разрыв произошел быстрее, чем ожидали»: СМИ о США и Украине
"И нет проблем!": Трамп открестился от РФ и Путина
Принц Гарри и Меган Маркл вместе придут на свадьбу Пиппы Миддлтон
Узнать все: Николь Кидман напишет откровенную автобиографию
Силовики ДНР по горячим следам вышли на убийц Гиви – СМИ
Убит Гиви: минобороны ДНР раскрывает подробности
Самый дорогой Mercedes G-класса: эксклюзивные фото и видео
Как доехать из Москвы до Питера за 900 рублей
Фоторепортажи
9Колесница для королевских похорон
12«Шедевры Византии» представили в Третьяковской галерее
20Ситуация на юго-востоке Украины
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
12:18 (мск), источник: Nbnews.com.ua

США не снимут санкции с России до возврата Крыма Украине — Белый дом

В Вашингтоне не рассматривают возможность отмены антироссийских санкций, введенных из-за Крыма. Об этом заявил в среду, 8 февраля, представитель Белого дома Шон Спайсер.

Источник: Reuters

«Я полагаю, представитель Хейли (постпред США в ООН Никки Хейли — НБН) четко высказала в ООН нашу позицию. До тех пор, пока Россия не уйдет из Крыма, эти санкции рассматриваться не будут», — сказал г-н Спайсер.

Относительно других санкций он отметил, что не хотел бы забегать вперед официальных процедур.

Как сообщал НБН, 5 февраля вице-президент США Майк Пенс заявил, что снятие американских санкций с России будет зависеть от ее поведения в Украине.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Боевики за сутки 82 раза открывали огонь, потерь среди военных нет
В МИД РФ рассказали о совместном с Японией освоении Курил
СМИ: ЦБ планирует передавать банкам все данные о долгах россиян
Капитан захваченного нигерийскими пиратами судна вышел на связь
Российские студенты выбрали лучшие и худшие вузы
Туроператоры почти полностью отказались от продажи горящих туров
Опубликовано письмо организатора терактов 11 сентября Обаме
СМИ: ИГ взяло ответственность за пуск ракет в сторону Эйлата
Спорт
Сборная России стартует на Шведских играх домашним матчем 9 февраля сборная России по хоккею стартует на третьем этапе Еврохоккейтура, Шведских играх, причем первый матч против Финляндии проведет на домашнем льду
Авто
Генерал оторвал ручку двери на «Патриоте»: УАЗ назвал виновного Глава научно-технического центра ООО «УАЗ» Евгений Галкин прокомментировал историю, подпортившую имидж автозавода
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Дмитрий Шепелев заменит Бориса Корчевникова в «Прямом эфире» Супруг Жанны Фриске заменит прежнего ведущего, который, вероятно, покинет шоу
Недвижимость
Что делать, если вы больше не можете выплачивать ипотеку?
Как получить бесплатную землю и что с ней делать?
В Москве раскрыли схему мошенничества с капремонтом
Владельцев неоформленных дач обложат двойным налогом
Леди
Какие украшения войдут в моду в этом году (фото) Российские дизайнеры украшений и трендсеттеры рассказали «Леди Mail.Ru» о ювелирных трендах, а заодно о своих фаворитах.
Дети
Беременность Анастасии Стоцкой протекает с осложнениями Певица попала под капельницу.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь