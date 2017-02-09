В МИД рассказали о предложениях по совместному с Японией освоению Курил

«В настоящее время совместно с заинтересованными российскими ведомствами, а также администрацией Сахалинской области мы ведем интенсивную подготовку к этому мероприятию (встрече замглав МИД РФ и Японии в марте — ред.). Прорабатываем пакет предложений, касающихся наиболее перспективных сфер с точки зрения социально-экономического развития южных Курил. Это, прежде всего, рыборазведение, рыбопереработка, совершенствование инфраструктуры, геотермальная энергетика, туризм, медицина и ряд других», — сказала она.

Договоренность обсудить возможность совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах была достигнута на российско-японском саммите во время визита в Японию президента РФ Владимира Путина 15—16 декабря 2016 года.