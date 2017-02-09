Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
Искусственный вирус из Китая поможет вылечить рак
Дмитрий Шепелев заменит Бориса Корчевникова в «Прямом эфире»
7 вещей, которым американкам стоит поучиться у русских мам
Принц Гарри и Меган Маркл вместе придут на свадьбу Пиппы Миддлтон
В Антарктике от ледника откалывается огромный айсбергПо-настоящему огромный — один из крупнейших в истории
7 вещей, которым американкам стоит поучиться у русских мам
Беременность Анастасии Стоцкой протекает с осложнениями
Известная актриса найдена мертвой в своей квартире
На круизном лайнере прогремел взрыв
«Разрыв произошел быстрее, чем ожидали»: СМИ о США и Украине
"И нет проблем!": Трамп открестился от РФ и Путина
Кира Пластинина впервые рассказала о муже
24-летняя модель потратила $80,000, чтобы стать похожей на Барби
Силовики ДНР по горячим следам вышли на убийц Гиви – СМИ
Убит Гиви: минобороны ДНР раскрывает подробности
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
9Колесница для королевских похорон
12«Шедевры Византии» представили в Третьяковской галерее
20Ситуация на юго-востоке Украины
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
12:26 (мск), источник: РИА Новости

В МИД рассказали о предложениях по совместному с Японией освоению Курил

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Пакет российских предложений по совместному с Японией освоению Курил включает сотрудничество в рыболовной отрасли, медицине, туризме, заявила в интервью РИА Новости директор третьего департамента Азии МИД РФ Людмила Воробьева.

Источник: РИА Новости

«В настоящее время совместно с заинтересованными российскими ведомствами, а также администрацией Сахалинской области мы ведем интенсивную подготовку к этому мероприятию (встрече замглав МИД РФ и Японии в марте — ред.). Прорабатываем пакет предложений, касающихся наиболее перспективных сфер с точки зрения социально-экономического развития южных Курил. Это, прежде всего, рыборазведение, рыбопереработка, совершенствование инфраструктуры, геотермальная энергетика, туризм, медицина и ряд других», — сказала она.

Фоторепортаж
Спорная гряда

Договоренность обсудить возможность совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах была достигнута на российско-японском саммите во время визита в Японию президента РФ Владимира Путина 15—16 декабря 2016 года.

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

Комментарии
19
Александр Казаков
Подготавливают общественность к "сдаче". Чтоб не было резонанса во время "процесса". Слово то какое - освоение )). Это что нейтральная неразведанная территория? Не можем САМИ содержать свои земли или новый вид ресурсов для продажи? До управлялись Д эффективные.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
А Б
Когда-то, как помнится, у РФ была непоколебимая позиция не поступаться ни под каким видом ни пядью земли, на которую претендовал Китай (острова на Амуре). В годы существования СССР эти острова отстаивали в буквальном смысле в ходе небольшой необъявленной войны. А в наше время власть сказала - а зачем нам эти голые острова? Ничего на них нет, ценности они не представляют. Иными словами - "Кемска волость? Да забирай". Китайцы с радостью забрали. РФ отдала эти острова под под девизом необходимости сохранения дружеских отношений с соседом. Практически нет никаких сомнений в том, что предложения по совместному с Японией освоению Курил есть ни что иное, как первый шаг к удовлетворению требований Японии. И это несмотря на многократные заявления власти о том, что РФ своей территорией не торгует.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Сергей Саморуков
Нищие всегда становятся покладистыми и уступают .
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Хиросигэ Сэко стал главой японского совета по совместной деятельности на Курилах
© Ньюстюб
В Кремле ответили на обвинения в причастности России к гибели Гиви
СМИ: ЦБ планирует передавать банкам все данные о долгах россиян
Капитан захваченного нигерийскими пиратами судна вышел на связь
Российские студенты выбрали лучшие и худшие вузы
Туроператоры почти полностью отказались от продажи горящих туров
Опубликовано письмо организатора терактов 11 сентября Обаме
СМИ: ИГ взяло ответственность за пуск ракет в сторону Эйлата
Спорт
Сборная России стартует на Шведских играх домашним матчем 9 февраля сборная России по хоккею стартует на третьем этапе Еврохоккейтура, Шведских играх, причем первый матч против Финляндии проведет на домашнем льду
Авто
Генерал оторвал ручку двери на «Патриоте»: УАЗ назвал виновного Глава научно-технического центра ООО «УАЗ» Евгений Галкин прокомментировал историю, подпортившую имидж автозавода
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Дмитрий Шепелев заменит Бориса Корчевникова в «Прямом эфире» Супруг Жанны Фриске заменит прежнего ведущего, который, вероятно, покинет шоу
Недвижимость
Персиковый цвет в интерьере: как применить
Как получить бесплатную землю и что с ней делать?
Сбербанк подал иск о банкротстве петербургского застройщика
Владельцев неоформленных дач обложат двойным налогом
Леди
Какие украшения войдут в моду в этом году (фото) Российские дизайнеры украшений и трендсеттеры рассказали «Леди Mail.Ru» о ювелирных трендах, а заодно о своих фаворитах.
Дети
Беременность Анастасии Стоцкой протекает с осложнениями Певица попала под капельницу.
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь