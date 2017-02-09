Анатолия Маховикова вернули в администрацию губернатора

С 9 февраля Анатолия Маховикова, который еще накануне заявлял о том, что он безработный, назначили полномочным представителем губернатора в Заксобрании Пермского края. Распоряжение об этом подписал врио главы региона Максим Решетников.



Напомним, ранее Анатолий Маховиков занимал должность советника губернатора края Виктора Басаргина, который 6 февраля объявил о своей отставке.



