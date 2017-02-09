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13:19 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Свердловские депутаты лишают Ройзмана решающего голоса

По велению Москвы.

Источник: УралИнформБюро

Комитет свердловского Заксобрания по развитию местного самоуправления одобрил поправки в региональное законодательство, лишающие мэров городов права решающего голоса, передает «Уралинформбюро». Речь идет о главах, которые являются спикерами представительных органов, как, например, в Екатеринбурге, где мэр Евгений Ройзман председательствует в гордуме.

Сейчас в спорных ситуациях, когда при голосовании депутаты делятся поровну, мнение градоначальника-председателя думы является ключевым — принимается решение, за которое проголосовал он.

Отказ от этой нормы связан с изменившимся федеральным законодательством.

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