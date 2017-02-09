В Челябинске утвердили состав МКС «Единой России» Южного Урала и Зауралья

Руководителем стал Анатолий Литовченко — партийный куратор от Зауралья и Южного Урала.

«В состав вошли: сенаторы Олег Цепкин, Сергей Лисовский, а также Владимир Мякуш, Дмитрий Фролов, Евгений Кафеев, Константин Струков, Константин Захаров, Сергей Руденко, Станислав Мошаров, Александр Морозов, Марина Поддубная, Родион Вяткин», — сообщили на координационном совете.

Как уже сообщало Накануне.RU, в ноябре прошлого года президиум генсовета реформировал институт межрегиональных координационных советов (МКС) партии. Был изменен принцип формирования МКС, теперь они соответствуют не федеральным округам, а территориальным группам списка кандидатов от «ЕР» в депутаты Государственной думы VII созыва.