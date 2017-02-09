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13:06 (мск), источник: Nakanune.ru

В Челябинске утвердили состав МКС «Единой России» Южного Урала и Зауралья

В Челябинске сегодня утвердили состав межрегионального координационного совета партии «Единая Россия» от Кургана и Челябинска, сообщает корреспондент Накануне.RU.

Руководителем стал Анатолий Литовченко — партийный куратор от Зауралья и Южного Урала.

«В состав вошли: сенаторы Олег Цепкин, Сергей Лисовский, а также Владимир Мякуш, Дмитрий Фролов, Евгений Кафеев, Константин Струков, Константин Захаров, Сергей Руденко, Станислав Мошаров, Александр Морозов, Марина Поддубная, Родион Вяткин», — сообщили на координационном совете.

Как уже сообщало Накануне.RU, в ноябре прошлого года президиум генсовета реформировал институт межрегиональных координационных советов (МКС) партии. Был изменен принцип формирования МКС, теперь они соответствуют не федеральным округам, а территориальным группам списка кандидатов от «ЕР» в депутаты Государственной думы VII созыва.

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