Куйвашев рассчитывает, что Екатеринбург не откажется от «транспортной реформы»

Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики губернатора. «Считаю решение администрации Екатеринбурга, позицию Александра Эдмундовича Якоба, который отложил сроки внедрения новой маршрутной сети, правильным. Как и прежде, уверен: системе городского общественного транспорта перемены просто необходимы. Но, что было очевидно сразу, такие революционные по своей сути изменения требуют не менее масштабной разъяснительной кампании. Думаю, почти за два года городу удастся полноценно подготовиться к новациям как с информационно-разъяснительной, так и с инфраструктурной точки зрения.

В одном уверен — ни в коем случае нельзя отказываться от обновления маршрутной сети, а такие опасения сейчас звучат. Нельзя выбросить имеющиеся наработки, а значит и народные деньги, которые были потрачены на исследовательские работы, в мусорное ведро. Было бы правильно, если бы авторы новой транспортной сети доработали проект в рамках изначально предусмотренного бюджета, в том числе, с учетом развития, которое пройдет Екатеринбург и города-спутники", — прокомментировал ситуацию Куйвашев.

При этом губернатор отметил, что важно обеспечить диалог между урбанистами, профильными специалистами городской администрации, сторонними экспертами, жителями, «которые каждый день пользуются общественным транспортом и знают, где его самые слабые места».

Напомним, ранее с 1 июля этого года планировалось отменить большинство маршрутов общественного транспорта — в общей сложности более 100. Вместо них — внедрить новые, так, чтобы ездить пришлось дольше, с пересадками и за большую цену — 13 января РЭК одобрила повышение стоимости проезда до 28 руб. С 1 февраля изменения вступили в силу. Недавно было принято решение отложить «транспортную реформу» до 2019 года.