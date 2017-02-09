Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
5 привычек, которые отбирают у вас молодость
63-летняя модель, названная одной из самых "горячих женщин" мира
7 вещей, которым американкам стоит поучиться у русских мам
Принц Гарри и Меган Маркл вместе придут на свадьбу Пиппы Миддлтон
Трамп: мы не знаем, кто контролирует войска на востоке Украины Президент США заявил, что спецслужбы не до конца понимают, что происходит на Донбассе
Анна Седокова ждет третьего ребенка
Алла Довлатова готовится стать мамой в четвертый раз
Известная актриса найдена мертвой в своей квартире
На круизном лайнере прогремел взрыв
«Разрыв произошел быстрее, чем ожидали»: СМИ о США и Украине
"И нет проблем!": Трамп открестился от РФ и Путина
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Тимошенко после беседы с Трампом заговорила о войне с РФ – СМИ
Силовики ДНР по следам вышли на убийц Гиви – СМИ
Самый дорогой Mercedes G-класса: эксклюзивные фото и видео
Как доехать из Москвы до Питера за 900 рублей
Фоторепортажи
8Бабочки из шрамов
9Колесница для королевских похорон
14Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты
16Впервые за 64 года «Мисс Вселенной» стала француженка
13:32 (мск), источник: Nakanune.ru

Куйвашев рассчитывает, что Екатеринбург не откажется от «транспортной реформы»

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассчитывает, что Екатеринбург не откажется от реформы транспорта и учтет в новой схеме изменения, которые претерпит город за два года. При этом, глава региона считает решение главы администрации города Александра Якоба о ее переносе — правильным.

Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики губернатора.

«Считаю решение администрации Екатеринбурга, позицию Александра Эдмундовича Якоба, который отложил сроки внедрения новой маршрутной сети, правильным. Как и прежде, уверен: системе городского общественного транспорта перемены просто необходимы. Но, что было очевидно сразу, такие революционные по своей сути изменения требуют не менее масштабной разъяснительной кампании. Думаю, почти за два года городу удастся полноценно подготовиться к новациям как с информационно-разъяснительной, так и с инфраструктурной точки зрения.

Читайте также
Авторы транспортной реформы: новую маршрутную сеть в Екатеринбурге не введут никогда

В одном уверен — ни в коем случае нельзя отказываться от обновления маршрутной сети, а такие опасения сейчас звучат. Нельзя выбросить имеющиеся наработки, а значит и народные деньги, которые были потрачены на исследовательские работы, в мусорное ведро. Было бы правильно, если бы авторы новой транспортной сети доработали проект в рамках изначально предусмотренного бюджета, в том числе, с учетом развития, которое пройдет Екатеринбург и города-спутники", — прокомментировал ситуацию Куйвашев.

При этом губернатор отметил, что важно обеспечить диалог между урбанистами, профильными специалистами городской администрации, сторонними экспертами, жителями, «которые каждый день пользуются общественным транспортом и знают, где его самые слабые места».

Напомним, ранее с 1 июля этого года планировалось отменить большинство маршрутов общественного транспорта — в общей сложности более 100. Вместо них — внедрить новые, так, чтобы ездить пришлось дольше, с пересадками и за большую цену — 13 января РЭК одобрила повышение стоимости проезда до 28 руб. С 1 февраля изменения вступили в силу. Недавно было принято решение отложить «транспортную реформу» до 2019 года.

Отметим также, что соответствующее решение было принято сити-менеджером Екатеринбурга Александром Якобом. Однако, официальный рупор региональных властей — «Областная газета», хоть и с запозданием, попыталась увидеть в этом заслугу губернатора. В администрации главы региона сочли материал просто версией журналистов. Правда, официальный комментарий губернатора о переносе «транспортной реформы» в Екатеринбурге появился только сейчас — спустя два дня после самого заявления и выхода в свет материала «ОГ». Из-за информационной неразберихи ранее ряд наблюдателей усомнились в эффективности слаженных действий информационного блока «желтого дома» в преддверии выборов главы субъекта.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Китай ставит рекорды по вложениям в США
В МИД РФ рассказали о совместном с Японией освоении Курил
СМИ: ЦБ планирует передавать банкам все данные о долгах россиян
Капитан захваченного нигерийскими пиратами судна вышел на связь
Российские студенты выбрали лучшие и худшие вузы
Туроператоры почти полностью отказались от продажи горящих туров
Во Франции прогремел взрыв на АЭС
Wikipedia признала Daily Mail ненадежным источником
Спорт
Сборная России стартует на Шведских играх домашним матчем 9 февраля сборная России по хоккею стартует на третьем этапе Еврохоккейтура, Шведских играх, причем первый матч против Финляндии проведет на домашнем льду
Авто
Генерал оторвал ручку двери на «Патриоте»: УАЗ назвал виновного Глава научно-технического центра ООО «УАЗ» Евгений Галкин прокомментировал историю, подпортившую имидж автозавода
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Дмитрий Шепелев заменит Бориса Корчевникова в «Прямом эфире» Супруг Жанны Фриске заменит прежнего ведущего, который, вероятно, покинет шоу
Недвижимость
Сбербанк подал иск о банкротстве петербургского застройщика
Государство застрахует всех дольщиков
Цены на «первичку» и «вторичку» в Петербурге сравнялись
Жильцов новостроек предложили освободить от оплаты капремонта
Леди
Какие украшения войдут в моду в этом году (фото) Российские дизайнеры украшений и трендсеттеры рассказали «Леди Mail.Ru» о ювелирных трендах, а заодно о своих фаворитах.
Дети
Беременность Анастасии Стоцкой протекает с осложнениями Певица попала под капельницу.
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь