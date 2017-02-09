Максим Решетников назначил Анатолия Маховикова своим полпредом в краевом ЗС

Врио губернатора Прикамья Максим Решетников назначил Анатолия Маховикова своим полномочным представителем в краевом Законодательном Собрании. Соответствующее распоряжение глава региона подписал сегодня, 9 февраля.

До этого назначения Анатолий Маховиков три года проработал в команде экс-губернатора Виктора Басаргина, который на этой неделе подал в отставку. В феврале 2014 г. Маховиков стал первым заместителем председателя краевого правительства — министром территориального развития. В мае 2015 года он возглавил администрацию губернатора, проработав на этой должности до декабря прошлого года. После административной реформы, которую Виктор Басаргин провёл в конце прошлого года, Маховиков стал его советником.