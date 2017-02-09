Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
Мозг реагирует на музыку, как на секс
Дмитрий Шепелев заменит Бориса Корчевникова в «Прямом эфире»
Анна Седокова ждет третьего ребенка
Принц Гарри и Меган Маркл вместе придут на свадьбу Пиппы Миддлтон
В ДНР взорвали командира батальона «Сомали» Гиви Подробности, первые версии убийства, видео из Донецка
7 вещей, которым американкам стоит поучиться у русских мам
Беременность Анастасии Стоцкой протекает с осложнениями
Владельцев неоформленных дач обложат двойным налогом
Государство застрахует всех дольщиков
«Разрыв произошел быстрее, чем ожидали»: СМИ о США и Украине
"И нет проблем!": Трамп открестился от РФ и Путина
Принц Гарри и Меган Маркл вместе придут на свадьбу Пиппы Миддлтон
Узнать все: Николь Кидман напишет откровенную автобиографию
Тимошенко после беседы с Трампом заговорила о войне с РФ – СМИ
Силовики ДНР по следам вышли на убийц Гиви – СМИ
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
8Бабочки из шрамов
9Колесница для королевских похорон
14Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты
16Впервые за 64 года «Мисс Вселенной» стала француженка
13:36 (мск), источник: АиФ Прикамье

Максим Решетников назначил Анатолия Маховикова своим полпредом в краевом ЗС

Глава региона продолжает производить кадровые перестановки.

Врио губернатора Прикамья Максим Решетников назначил Анатолия Маховикова своим полномочным представителем в краевом Законодательном Собрании. Соответствующее распоряжение глава региона подписал сегодня, 9 февраля.

До этого назначения Анатолий Маховиков три года проработал в команде экс-губернатора Виктора Басаргина, который на этой неделе подал в отставку. В феврале 2014 г. Маховиков стал первым заместителем председателя краевого правительства — министром территориального развития. В мае 2015 года он возглавил администрацию губернатора, проработав на этой должности до декабря прошлого года. После административной реформы, которую Виктор Басаргин провёл в конце прошлого года, Маховиков стал его советником.

Напомним, Владимир Путин назначил Максима Решетникова и.о. губернатора в понедельник, 6 февраля, после отставки Виктора Басаргина. Новый руководитель региона уже провёл первые кадровые назначения. 8 февраля он утвердил Елену Лопаеву на должность вице-премьера — руководителя аппарата правительства.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Кировчанка взяла кредит под 2379% годовых
В МИД РФ рассказали о совместном с Японией освоении Курил
СМИ: ЦБ планирует передавать банкам все данные о долгах россиян
Капитан захваченного нигерийскими пиратами судна вышел на связь
Российские студенты выбрали лучшие и худшие вузы
Туроператоры почти полностью отказались от продажи горящих туров
Во Франции прогремел взрыв на АЭС
Wikipedia признала Daily Mail ненадежным источником
Спорт
Сборная России стартует на Шведских играх домашним матчем 9 февраля сборная России по хоккею стартует на третьем этапе Еврохоккейтура, Шведских играх, причем первый матч против Финляндии проведет на домашнем льду
Авто
Генерал оторвал ручку двери на «Патриоте»: УАЗ назвал виновного Глава научно-технического центра ООО «УАЗ» Евгений Галкин прокомментировал историю, подпортившую имидж автозавода
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Дмитрий Шепелев заменит Бориса Корчевникова в «Прямом эфире» Супруг Жанны Фриске заменит прежнего ведущего, который, вероятно, покинет шоу
Недвижимость
Персиковый цвет в интерьере: как применить
Как получить бесплатную землю и что с ней делать?
В Москве раскрыли схему мошенничества с капремонтом
Незаконные дачи на Рублевке будут искать дронами
Леди
Какие украшения войдут в моду в этом году (фото) Российские дизайнеры украшений и трендсеттеры рассказали «Леди Mail.Ru» о ювелирных трендах, а заодно о своих фаворитах.
Дети
Беременность Анастасии Стоцкой протекает с осложнениями Певица попала под капельницу.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь