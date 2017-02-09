Максим Решетников назначил Анатолия Маховикова своим полпредом в краевом ЗС
Глава региона продолжает производить кадровые перестановки.
Глава региона продолжает производить кадровые перестановки.
Врио губернатора Прикамья Максим Решетников назначил Анатолия Маховикова своим полномочным представителем в краевом Законодательном Собрании. Соответствующее распоряжение глава региона подписал сегодня, 9 февраля.
До этого назначения Анатолий Маховиков три года проработал в команде
Напомним, Владимир Путин назначил Максима Решетникова и.о. губернатора в понедельник, 6 февраля, после отставки Виктора Басаргина. Новый руководитель региона уже провёл первые кадровые назначения. 8 февраля он утвердил Елену Лопаеву на должность