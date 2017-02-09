Дубровский: Инициатива о запрете торговли алкоголем должна пройти общественную экспертизу

«Необходимо все очень хорошо взвесить», — высказал свою точку зрения глава региона. Запрет коснется, прежде всего, легальной торговли и не отразится на различных «точках».

Об этом заявил сегодня губернатор Челябинской области Борис Дубровский на совещании полномочного представителя Президента РФ в УрФО Игоря Холманских с руководителями правоохранительных органов региона.

Поэтому, по мнению главы региона, надо получить четкое представление, насколько предлагаемые ограничения скажутся на улучшении криминальной обстановки. Губернатор также отметил, что при принятии решение необходимо учитывать интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, работающих в сфере торговли. «Очередное ограничение может снизить розничный товарооборот у легальных магазинов, что неизбежно скажется на числе их работников», — пояснил Борис Дубровский.

Как уже сообщало агентство, региональный полицейский главк обратился к губернатору Борису Дубровскому с инициативой о запрете продажи алкогольных напитков в праздничные дни и в дни проведения крупных политических, спортивных и культурных мероприятий. Депутат Законодательного собрания области Илья Бархатов предложил ввести дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной продукции.

В Челябинской области запрещена продажа алкогольных напитков в значительном радиусе от мест проведения массовых мероприятий и праздников. «В основном это позитивно воспринимается людьми, как и запрет на торговлю алкоголем после 23 часов», — отметил губернатор.