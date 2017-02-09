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13:39 (мск), источник: Uralpress.ru

Дубровский: Инициатива о запрете торговли алкоголем должна пройти общественную экспертизу

Инициатива о запрете торговли алкогольными напитками в праздничные дни на территории Челябинской области должна пройти общественную экспертизу.

Об этом заявил сегодня губернатор Челябинской области Борис Дубровский на совещании полномочного представителя Президента РФ в УрФО Игоря Холманских с руководителями правоохранительных органов региона.

«Необходимо все очень хорошо взвесить», — высказал свою точку зрения глава региона. Запрет коснется, прежде всего, легальной торговли и не отразится на различных «точках».

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Поэтому, по мнению главы региона, надо получить четкое представление, насколько предлагаемые ограничения скажутся на улучшении криминальной обстановки. Губернатор также отметил, что при принятии решение необходимо учитывать интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, работающих в сфере торговли. «Очередное ограничение может снизить розничный товарооборот у легальных магазинов, что неизбежно скажется на числе их работников», — пояснил Борис Дубровский.

Как уже сообщало агентство, региональный полицейский главк обратился к губернатору Борису Дубровскому с инициативой о запрете продажи алкогольных напитков в праздничные дни и в дни проведения крупных политических, спортивных и культурных мероприятий. Депутат Законодательного собрания области Илья Бархатов предложил ввести дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной продукции.

В Челябинской области запрещена продажа алкогольных напитков в значительном радиусе от мест проведения массовых мероприятий и праздников. «В основном это позитивно воспринимается людьми, как и запрет на торговлю алкоголем после 23 часов», — отметил губернатор.

Комментарии
1
Александр
Малый бизнес в основном только за счет праздников и выживает, сомсем задушить хотят
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