Протекционизм Трампа благоприятен для ЕАЭС — аналитик
Политика протекционизма, которой придерживается президент США Дональд Трамп, может, в результате, благоприятно сказаться на ЕАЭС.
Политика протекционизма, которой придерживается президент США Дональд Трамп, может, в результате, благоприятно сказаться на ЕАЭС.
Такое мнение выразил глава отдела макроэкономического анализа Saxo Bank Кристофер Дембик. Он отметил, что политика протекционизма США обострит замедление мировой торговли.
«Особенно, если он решит “взяться” за Китай (Китай и страны, занимающиеся экспортом в Китай, составляют почти 40 процентов мирового ВВП). Тем не менее это может благоприятно сказаться на региональном уровне. Я на самом деле считаю, что протекционизм США приведет к углублению региональной торговли и интеграции, что благоприятно скажется на существующих союзах, таких как Еврозона или Евразийский Союз. Таким образом, нам следует ожидать роста интенсивности торговли внутри Евразийского Союза, что хорошо для экономики и рынка труда», — сказал аналитик.
Он также отметил, что самым благоприятным фактором для Казахстана стал рост цен на нефть, который недавно дал возможность возобновить добычу в Кашагане.
«И хотя цены на нефть пока далеки от их пика в 2014 году, они достаточно высоки, чтобы существенно подстегнуть экономику и реализовывать более интенсивную экономическую и
«Это лучшее доказательство того, что свободная торговля еще жива. Просто сейчас вместо США этому больше способствует Китай», — говорит аналитик.
В свою очередь главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди отметил, что тенге усиливается в соответствии с его потенциалом.
«Любое дальнейшее укрепление тенге, которое не всегда связано напрямую с повышением цен на нефть, скорее всего, позволит Национальному Банку наращивать валютные резервы и снизить процентные ставки для поддержки экономики. Все это в совокупности может облегчить укрепление обменного курса. Главным фактором, помимо политики процентных ставок, станет курс цен на нефть (самый важный экспорт для Казахстана) и направление российского рубля