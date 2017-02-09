Протекционизм Трампа благоприятен для ЕАЭС — аналитик

Такое мнение выразил глава отдела макроэкономического анализа Saxo Bank Кристофер Дембик. Он отметил, что политика протекционизма США обострит замедление мировой торговли.

«Особенно, если он решит “взяться” за Китай (Китай и страны, занимающиеся экспортом в Китай, составляют почти 40 процентов мирового ВВП). Тем не менее это может благоприятно сказаться на региональном уровне. Я на самом деле считаю, что протекционизм США приведет к углублению региональной торговли и интеграции, что благоприятно скажется на существующих союзах, таких как Еврозона или Евразийский Союз. Таким образом, нам следует ожидать роста интенсивности торговли внутри Евразийского Союза, что хорошо для экономики и рынка труда», — сказал аналитик.

Он также отметил, что самым благоприятным фактором для Казахстана стал рост цен на нефть, который недавно дал возможность возобновить добычу в Кашагане.