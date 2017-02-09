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13:14 (мск), источник: Tengrinews

Протекционизм Трампа благоприятен для ЕАЭС — аналитик

Политика протекционизма, которой придерживается президент США Дональд Трамп, может, в результате, благоприятно сказаться на ЕАЭС.

Источник: Tengrinews

Такое мнение выразил глава отдела макроэкономического анализа Saxo Bank Кристофер Дембик. Он отметил, что политика протекционизма США обострит замедление мировой торговли.

«Особенно, если он решит “взяться” за Китай (Китай и страны, занимающиеся экспортом в Китай, составляют почти 40 процентов мирового ВВП). Тем не менее это может благоприятно сказаться на региональном уровне. Я на самом деле считаю, что протекционизм США приведет к углублению региональной торговли и интеграции, что благоприятно скажется на существующих союзах, таких как Еврозона или Евразийский Союз. Таким образом, нам следует ожидать роста интенсивности торговли внутри Евразийского Союза, что хорошо для экономики и рынка труда», — сказал аналитик.

Он также отметил, что самым благоприятным фактором для Казахстана стал рост цен на нефть, который недавно дал возможность возобновить добычу в Кашагане.

«И хотя цены на нефть пока далеки от их пика в 2014 году, они достаточно высоки, чтобы существенно подстегнуть экономику и реализовывать более интенсивную экономическую и денежно-кредитную политику. В результате замедления инфляции Национальный Банк РК снизил ставку в 2016 и, скорее всего, продолжит снижать ее в 2017, что даст стимул кредитованию, внутреннему спросу и уверенности в экономике. Ожидаемая стабилизация курса тенге, после его резкого падения по отношению доллару в 2015 году, также будет благоприятным фактором для казахстанской экономики», — сказал Дембик.

В перспективе решающим фактором роста станут крупные инвестиционные проекты, в частности, в области транспорта в рамках китайского «Нового шелкового пути», что превратит страну в стратегический коммерческий хаб.

«Это лучшее доказательство того, что свободная торговля еще жива. Просто сейчас вместо США этому больше способствует Китай», — говорит аналитик.

В свою очередь главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди отметил, что тенге усиливается в соответствии с его потенциалом.

«Любое дальнейшее укрепление тенге, которое не всегда связано напрямую с повышением цен на нефть, скорее всего, позволит Национальному Банку наращивать валютные резервы и снизить процентные ставки для поддержки экономики. Все это в совокупности может облегчить укрепление обменного курса. Главным фактором, помимо политики процентных ставок, станет курс цен на нефть (самый важный экспорт для Казахстана) и направление российского рубля из-за довольно сильной интеграции Казахстана с российской экономикой. Если цены на нефть в этом году будут относительно стабильными, чего мы и ожидаем, то до конца года обменный курс тенге может колебаться от 330 до 350 тенге за доллар», — сказал он.

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