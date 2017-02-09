Новосибирские политики: нужно уделить особое внимание развитию метро

Депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Дмитрий Савельев провел встречу с работниками метродепо «Ельцовское» Новосибирского метрополитена. Он заявил, что в Новосибирске постоянно обсуждается идея строительства новых станций, однако дальше обсуждения дело пока не идет. По мнению депутата, должны активнее проявлять себя руководство региона и мэрия.

Дмитрий Савельев считает, что Новосибирск в состоянии сдавать хотя бы одну станцию метрополитена в течение пяти-семи лет, но для этого должна быть четко сформулирована соответствующая задача: «Метро очень сильно ситуацию разгрузит, поэтому необходимо задействовать все ресурсы, стучаться во все двери. И не только просить, но и требовать!».

Свою точку зрения о проблеме корреспонденту «ФедералПресс» высказал и председатель заксобрания Новосибирской области Андрей Шимкив: «Понятно, почему у нас не строят метро: нет денег! Но денег всегда не хватает, а я лично сторонник того, чтобы любыми путями находить способы развития сети станций метрополитена в Новосибирске. Мы же находим возможности по мосту и по мусору! И по метро давайте ставить цели и искать варианты, лучшие решения. Какие это будут инвестиции — частные или федеральные, — этим надо предметно заниматься!».