Алексей Провозин: Уход Мизулиной заставил меня задуматься
Политик не стал обнародовать, от какой партии пойдет на выборы в Горсовет. Он высказался резко против ставленников Москвы.
Политик не стал обнародовать, от какой партии пойдет на выборы в Горсовет. Он высказался резко против ставленников Москвы.
Бывший исполняющий обязанности главы омского отделения Алексей Провозин откровенно, «без купюр» рассказал порталу Om1.ru о причинах своего выхода из «Справедливой России». Об этом стало известно вчера, 8 февраля.
— Алексей Николаевич, вы несколько лет работаете в «Справедливой России» и даже до последнего времени исполняли обязанности руководителя омского отделения эсеров. С чем связан ваш выход из партии?
— Для
— Обсуждали ли вы свой уход с сенатором Еленой Мизулиной? Как повлиял на вас ее выход из партии 23 января?
— Нет не обсуждал, но признаюсь, что это стало поводом серьезно задуматься. Потому что Елена Борисовна Мизулина — политик с кристально чистой репутацией и вдруг покинула «Справедливую Россию».
— Как бы вы охарактеризовали сегодняшнее состояние дел в омском отделении «Справедливой России»?
— Считаю, что эсеры обманывают людей. При прежнем руководителе (Дмитрии Горовцове. — При.ред.) открыли «Центр защиты прав граждан», пришли несколько тысяч обращений. Люди поделились со своими горестями, в итоге их просьбы так и не выполнены. А глава партии скрылся. Не надо обманывать людей. Я когда работал депутатом Заксобрания, ни разу не было такого, чтобы не выполнял свои обещания. Кроме того в партии всего один юрист, и полная некомпетентность.
— По некоторым данным вы можете пойти на выборы в Горсовет от партии «Яблоко». Насколько это достоверно.
— Пока я консультируюсь. Окончательного решения еще не принял и по вступлению в
— Не думали ли вступить в «Единую Россию»?
— Давайте не будем преждевременно говорить об этом. Пока я советуюсь.