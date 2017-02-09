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13:26 (мск), источник: Om1.ru

Алексей Провозин: Уход Мизулиной заставил меня задуматься

Политик не стал обнародовать, от какой партии пойдет на выборы в Горсовет. Он высказался резко против ставленников Москвы.

Бывший исполняющий обязанности главы омского отделения Алексей Провозин откровенно, «без купюр» рассказал порталу Om1.ru о причинах своего выхода из «Справедливой России». Об этом стало известно вчера, 8 февраля.

 — Алексей Николаевич, вы несколько лет работаете в «Справедливой России» и даже до последнего времени исполняли обязанности руководителя омского отделения эсеров. С чем связан ваш выход из партии?

 — Для кого-то состоять в партии — это способ достижения своих целей, для кого-то — стимул для продвижения бизнеса. Для меня эта работа. Я не могу трудиться под флагом «Справедливой России», когда в ней состоят люди, неподконтрольные Омску. Сейчас руководителей подбирает Москва. То один чужак приезжал, руками махал, потом после выборов исчез, сейчас другой машет (Алексей Провозин имеет в виду прежнего лидера омских эсеров Дмитрия Горовцова, не попавшего в Госдуму, и спешно покинувшего партию. И нынешнего -Владимира Гуселетова, когда-то шедшего на выборы от «Единой России». — Прим. ред.).

— Обсуждали ли вы свой уход с сенатором Еленой Мизулиной? Как повлиял на вас ее выход из партии 23 января?

 — Нет не обсуждал, но признаюсь, что это стало поводом серьезно задуматься. Потому что Елена Борисовна Мизулина — политик с кристально чистой репутацией и вдруг покинула «Справедливую Россию».

— Как бы вы охарактеризовали сегодняшнее состояние дел в омском отделении «Справедливой России»?

 — Считаю, что эсеры обманывают людей. При прежнем руководителе (Дмитрии Горовцове. — При.ред.) открыли «Центр защиты прав граждан», пришли несколько тысяч обращений. Люди поделились со своими горестями, в итоге их просьбы так и не выполнены. А глава партии скрылся. Не надо обманывать людей. Я когда работал депутатом Заксобрания, ни разу не было такого, чтобы не выполнял свои обещания. Кроме того в партии всего один юрист, и полная некомпетентность.

 — По некоторым данным вы можете пойти на выборы в Горсовет от партии «Яблоко». Насколько это достоверно.

 — Пока я консультируюсь. Окончательного решения еще не принял и по вступлению в какую-либо политическую партию, и по участию в выборах в Горсовет.

— Не думали ли вступить в «Единую Россию»?

— Давайте не будем преждевременно говорить об этом. Пока я советуюсь.

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