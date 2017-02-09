Условия переселения с юга на север изменили в Казахстане
На брифинге
На брифинге
«Мы будем продолжать стимулировать добровольное переселение. В нашей программе акцент делается на переселение из области в область. При этом из областей трудоизбыточных в трудодефицитные регионы. Проведён анализ за последние 10 лет по миграционным тенденциям», — сказал Биржан Нурымбетов.
Он напомнил, что государство стимулирует переезд из
Здесь есть одно новшество. Мы теперь строить дома не будем. Потому что в целом государство, правительство, установило другую жилищную политику. Теперь всё жильё в стране должно быть по линии “Байтерека”. Строится арендное жильё. Мы, во-первых, будем возмещать расходы на переезд в размере 35 МРП (примерно 79 000 тенге) на каждого члена семьи, а также субсидировать расходы на аренду, найм жилья в течение года (от 34 000 до 68 000 тенге в месяц). Затем уже по общей программе жилищного строительства будет (переселенец — Авт.) претендовать на жильё.
Для повышения мобильности трудовых ресурсов предусматривается оказание мер государственной поддержки лицам, добровольно переселяемым в регионы, определяемые Правительством РК. Ежегодно определяется квота внутреннего переселения с учётом потребности в трудовых ресурсах регионов и работодателей.
Для стимулирования переселения будет продолжено использование действующего социального пакета, включающего средства на первичную адаптацию и на возмещение расходов на проезд и провоз багажа. В этом году запланирована выплата субсидий на переезд 2700 гражданам.
В июле прошлого года сообщалось, что почти тысяча семей из ЮКО готовы переселиться на север Казахстана по «Дорожной карте занятости» в случае предоставления им квартир на новом месте жительства.