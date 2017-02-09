Условия переселения с юга на север изменили в Казахстане

«Мы будем продолжать стимулировать добровольное переселение. В нашей программе акцент делается на переселение из области в область. При этом из областей трудоизбыточных в трудодефицитные регионы. Проведён анализ за последние 10 лет по миграционным тенденциям», — сказал Биржан Нурымбетов.

Он напомнил, что государство стимулирует переезд из Южно-Казахстанской, Жамбылской, Алматинской и Мангистауской областей в Павлодарскую, Восточно-Казахстанскую, Северо-Казахстанскую и Костанайскую области.