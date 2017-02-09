У Молдовы и Великобритании появился план и после Brexit

Соответствующей договоренности достигли в ходе встречи спикер молдавского парламента Андриан Канду и замминистра иностранных дел Великобритании Алан Дункан.

Как сообщили в пресс-службе высшего законодательного органа страны, стороны обсудили возможность привлечения в Молдову инвестиций, необходимость поддерживать и наращивать торговый обмен, в том числе и после выхода Великобритании из Евросоюза.

В настоящее время эта страна — занимает пятое место по объемам импорта молдавской продукции.