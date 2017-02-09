У Молдовы и Великобритании появился план и после Brexit
КИШИНЕВ, 9 фев — Sputnik. Молдова подпишет соглашение о свободной торговле с королевством Великобритании и Северной Ирландии.
КИШИНЕВ, 9 фев — Sputnik. Молдова подпишет соглашение о свободной торговле с королевством Великобритании и Северной Ирландии.
Соответствующей договоренности достигли в ходе встречи спикер молдавского парламента Андриан Канду и замминистра иностранных дел Великобритании Алан Дункан.
Как сообщили в
В настоящее время эта страна — занимает пятое место по объемам импорта молдавской продукции.