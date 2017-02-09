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14:03 (мск), источник: Sputnik.md

У Молдовы и Великобритании появился план и после Brexit

КИШИНЕВ, 9 фев — Sputnik. Молдова подпишет соглашение о свободной торговле с королевством Великобритании и Северной Ирландии.

Источник: Sputnik.md

Соответствующей договоренности достигли в ходе встречи спикер молдавского парламента Андриан Канду и замминистра иностранных дел Великобритании Алан Дункан.

Как сообщили в пресс-службе высшего законодательного органа страны, стороны обсудили возможность привлечения в Молдову инвестиций, необходимость поддерживать и наращивать торговый обмен, в том числе и после выхода Великобритании из Евросоюза.

В настоящее время эта страна — занимает пятое место по объемам импорта молдавской продукции.

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