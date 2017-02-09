Сапарбаев схватился за сердце, увидев цены в аптеках Актобе

При этом глава региона сохранил инкогнито. По признанию Сапарбаева, ему чуть не стало плохо с сердцем после того, как он увидел стоимость таблеток и микстур, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Бердыбек Сапарбаев заслушал отчеты руководителей медицинских ведомств региона и остался крайне недоволен результатами работы подчиненных. Больше всего главу региона возмутило то, что руководитель областного Департамента комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности отчитался о стабилизации цен на лекарства.