В Екатеринбург приедет Вексельберг

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора, 10 февраля он примет участие в церемонии передачи для московской ТЭЦ самой крупной в мире теплофикационной турбины Т-295, изготовленной на Уральском турбинном заводе.

Также участие в церемонии примут губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, первый заместитель министра энергетики РФ Алексей Текслер и управляющий директор ПАО «Мосэнерго» Александр Бутко.

Напомним, энергетическая паровая турбина Т-295 — новейшая разработка российской конструкторской школы турбиностроения. Это самая мощная в мире теплофикационная турбина по показателю отбора пара. Её электрическая мощность достигает 335 МВт, а тепловая нагрузка — 385 Гкал/ч. Этого достаточно, чтобы обеспечить теплом более 100 тыс. квартир.

Новая турбина изготовлена для московской ТЭЦ-22 ПАО «Мосэнерго». Она придет на смену турбине Т-250, которая устанавливалась в 70-е годы прошлого века.