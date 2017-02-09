Омский департамент транспорта подал очередную партию исков против перевозчиков
Как сообщает омский дептранс, в нашем городе продолжается оптимизация работы городского пассажирского транспорта.
Как сообщает омский дептранс, в нашем городе продолжается оптимизация работы городского пассажирского транспорта.
«В ходе проверок установлено, что ряд омских перевозчиков, осуществляющих перевозки по маршрутам с регулируемым тарифом не защитили предельные тарифы в Региональной энергетической комиссии Омской области на 2017 год. При этом продолжают работать на маршрутах», — пояснила начальник
В соответствии с вышесказанным, департамент транспорта подал десять исков в Арбитражный суд Омской области.
Чиновники требуют расторжения договоров со следующими перевозчиками:
В департаменте транспорта уточнили, что отмена данных маршрутов не планируется.