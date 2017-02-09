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13:59 (мск), источник: СуперОмск

Омский департамент транспорта подал очередную партию исков против перевозчиков

Как сообщает омский дептранс, в нашем городе продолжается оптимизация работы городского пассажирского транспорта.

«В ходе проверок установлено, что ряд омских перевозчиков, осуществляющих перевозки по маршрутам с регулируемым тарифом не защитили предельные тарифы в Региональной энергетической комиссии Омской области на 2017 год. При этом продолжают работать на маршрутах», — пояснила начальник организационно-правового отдела профильного департамента Елена Шевченко.

В соответствии с вышесказанным, департамент транспорта подал десять исков в Арбитражный суд Омской области.

Чиновники требуют расторжения договоров со следующими перевозчиками:

  • ИП Войтенко А. М. (маршрут № 51 — 1 ед.),
  • ИП Башировым Н. А. (маршрут № 61 — 1 ед., № 80 — 3 ед.),
  • ИП Карнышовым О. А. (маршрут № 69 — 1 ед.),
  • ИП Локотковым М. В. (маршрут № 73 — 4 ед.),
  • ООО «ОмскЭкспрессАвто» (маршрут № 73 — 1 ед.), (маршрут № 61 — 1 ед., № 80 — 4 ед.),
  • ООО «Трансавто» (маршрут № 73 — 2 ед.),
  • ООО «Автобус» (маршрут № 110 — 3 ед.),
  • ИП Гавриловым М. С. (маршрут № 110 — 2 ед.),
  • ИП Кусаиновым К. Ж. (маршрут № 61 — 1 ед., № 106 — 1 ед.).

В департаменте транспорта уточнили, что отмена данных маршрутов не планируется.

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