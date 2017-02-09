Влиятельный британский политик нашел друзей в Молдове
КИШИНЕВ, 9 фев — Sputnik. Спикер палаты общин парламента Джон Беркоу прибудет с визитом в Молдову, сообщил в четверг председатель высшего законодательного органа страны Андриан Канду.
КИШИНЕВ, 9 фев — Sputnik. Спикер палаты общин парламента Джон Беркоу прибудет с визитом в Молдову, сообщил в четверг председатель высшего законодательного органа страны Андриан Канду.
«Спикер палаты общин парламента Джон Беркоу принял приглашение посетить Молдову. Уже очень скоро депутаты парламентской группы дружбы с Молдовой прибудут в Кишинев. Великобритания — сильная страна. Рад, что у нас есть такой хороший друг», — написал Канду на своей странице в социальной сети Facebook.
Ранее спикер и замминистра иностранных дел Великобритании Алан Дункан обговорили возможность подписания соглашения о свободной торговле с королевством Великобритании и Северной Ирландии.
В настоящее время эта страна — занимает пятое место по объемам импорта молдавской продукции.