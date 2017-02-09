«Без бюрократии и крючкотворства» — Лукашенко поручил решить проблемы с передачей предприятий в доверительное управление

Об этом по итогам прошедшего у главы государства совещания сообщил журналистам председатель Государственного комитета по имуществу Андрей Гаев, передает корреспондент БЕЛТА.

«Как и в любых вопросах, по обсуждаемой теме глава государства обратил внимание на необходимость работать от жизни, не плодить ненужных документов, а решать вопросы в рамках предоставленных полномочий, — сказал Андрей Гаев. — Есть момент, который необходимо урегулировать, — существует ограничение, установленное Гражданским кодексом, на возможность передачи в доверительное управление имущества унитарных предприятий. Поэтому по результатам совещания главой государства и поручено подготовить ключевой документ, разрешающий передавать в доверительное управление имущество таких предприятий».

Председатель Госкомимущества отметил, что подобный механизм — это один из способов повышения эффективности деятельности предприятий. Суть заключается в том, что имущество передается в управление юридическому лицу на определенный срок.

«Юридическое лицо, которое берет в управление имущественный комплекс, получает возможность расширить свое производство на существующей базе. При этом долги, если они есть у предприятия, которое берется в управление, остаются с этим предприятием. Но оно получает возможность использовать сырье, материалы, дилерскую сеть юрлица, которое берет этот комплекс в доверительное управление», — пояснил Андрей Гаев.

В результате возникает положительный экономический и социальный эффект для обоих предприятий. Доверительный управляющий принимает на себя обязательства выводить имущественный комплекс на прибыльную работу. А по результатам доверительного управления может ставиться вопрос о его приобретении.

Андрей Гаев сообщил, что теоретически соответствующий механизм может быть применен в отношении более 2 тыс. предприятий разного профиля, имущество которых находится в республиканской и коммунальной собственности.

Предстоит также скрупулезная точечная работа со стороны правительства и местных органов власти по подбору юрлиц, которые могут выступить в роли доверительных управляющих. Планируется, что это будет происходить на конкурсной основе.

«Глава государства говорил о том, что если существуют законодательно установленные барьеры, то надо их оперативно снимать, а дальше каждый должен заниматься своим делом, не плодя излишних бумаг», — заявил председатель Госкомимущества.

Андрей Гаев также привел пример положительного опыта использования механизма доверительного управления в случае с акционерными обществами. Так, около двух лет назад ОАО «8 Марта» взяло в доверительное управление пакет акций ОАО «Речицкий текстиль». За эти два года объемы складских запасов на «Речицком текстиле» снизились в 4 раза, выработка на одного работника увеличилась более чем в два раза, объем выпускаемой продукции вырос на треть. В соответствии с бизнес-планом по итогам 2017 года предприятие должно получить первую прибыль.

«Таким образом, ОАО “8 Марта” получило готовый актив для расширения своего производства и при этом не взяло на себя обременений, которые годами накапливались на “Речицком текстиле”. А это предприятие в свою очередь получило возможность выполнять заказы ОАО “8 Марта”. “Речицкий текстиль” также получил возможность реализовывать свою продукцию через широкую дилерскую сеть ОАО “8 Марта”», — сказал председатель Госкомимущества.

«Примерно в таком же направлении должны двигаться и доверительные управляющие по унитарным предприятиям», — добавил он.

Как стало известно БЕЛТА по итогам совещания, нововведения будут в первую очередь направлены на решение вопросов финансового оздоровления предприятий и привлечение добросовестных инвесторов. Президент поручил оперативно без бюрократии и крючкотворства найти оптимальное решение и урегулировать обозначенные проблемные моменты.