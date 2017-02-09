Лукашенко: Мы руководителей не можем найти нормальных для того, чтобы управлять предприятием
Внедрение в Беларуси механизма доверительного управления предприятиями обсуждается на совещании у главы государства Александра Лукашенко.
Внедрение в Беларуси механизма доверительного управления предприятиями обсуждается на совещании у главы государства Александра Лукашенко.
Президент Беларуси Александр Лукашенко полагает, что внедрение института доверительного управления на убыточных предприятиях может повлечь негативные последствия, в частности попытки рейдерских захватов, сообщила
В четверг 9 февраля главе государства был представлен подготовленный правительством проект указа о доверительном управлении предприятиями как имущественными комплексами. Документ принесли Лукашенко, чтобы перед его принятием затем не нужно было переделывать указ
«Можем ли мы без него регулировать те отношения, которые устанавливаются этим указом?» — задал вопрос Лукашенко.
Он также привел пример: есть убыточное предприятие, работающее плохо — стоит задача, чтобы оно функционировало эффективно.
«Так давайте дадим право ответственным органам власти. Если это сельхозпредприятие, у нас отвечают губернаторы и председатели райисполкомов — пусть они определятся, как управлять этим предприятием», — предложил президент.
По его словам, в случае с назначением на убыточные организации различного рода управляющих есть риск попыток рейдерских захватов.
«Сколько у нас управляющие спасли убыточных предприятий? Я на своей памяти этого не помню. Поэтому меня волнует, надо ли вообще в это влезать?» — заявил Лукашенко.
Он также подчеркнул: приступая к регулированию тех или иных процессов, следует исходить из реалий — сейчас нормативная база по среднему и малому бизнесу, по словам президента, насчитывает около двух тысяч актов. «Кто их читать будет?» — спросил Лукашенко.
«Мы руководителей не можем найти нормальных для того, чтобы управлять предприятием, а сегодня вы найдете дополнительно руководителей для доверительного управления?» — сказал он.