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15:29 (мск), источник: Ежедневник.by

Лукашенко: Мы руководителей не можем найти нормальных для того, чтобы управлять предприятием

Внедрение в Беларуси механизма доверительного управления предприятиями обсуждается на совещании у главы государства Александра Лукашенко.

Источник: Ежедневник.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко полагает, что внедрение института доверительного управления на убыточных предприятиях может повлечь негативные последствия, в частности попытки рейдерских захватов, сообщила пресс-служба белорусского лидера.

В четверг 9 февраля главе государства был представлен подготовленный правительством проект указа о доверительном управлении предприятиями как имущественными комплексами. Документ принесли Лукашенко, чтобы перед его принятием затем не нужно было переделывать указ из-за несоответствия экономическим реалиям.

«Можем ли мы без него регулировать те отношения, которые устанавливаются этим указом?» — задал вопрос Лукашенко.

Он также привел пример: есть убыточное предприятие, работающее плохо — стоит задача, чтобы оно функционировало эффективно.

«Так давайте дадим право ответственным органам власти. Если это сельхозпредприятие, у нас отвечают губернаторы и председатели райисполкомов — пусть они определятся, как управлять этим предприятием», — предложил президент.

По его словам, в случае с назначением на убыточные организации различного рода управляющих есть риск попыток рейдерских захватов.

«Сколько у нас управляющие спасли убыточных предприятий? Я на своей памяти этого не помню. Поэтому меня волнует, надо ли вообще в это влезать?» — заявил Лукашенко.

Он также подчеркнул: приступая к регулированию тех или иных процессов, следует исходить из реалий — сейчас нормативная база по среднему и малому бизнесу, по словам президента, насчитывает около двух тысяч актов. «Кто их читать будет?» — спросил Лукашенко.

Президент также предложил, чтобы убыточными предприятиями управлял собственник — государство в лице рай- и облисполкомов, правительства. Он посетовал: сейчас в Беларуси не хватает обычных управленцев для производств, а не только доверительных и временных управляющих.

«Мы руководителей не можем найти нормальных для того, чтобы управлять предприятием, а сегодня вы найдете дополнительно руководителей для доверительного управления?» — сказал он.

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