Ройзман сделал заявление об участии в выборах президента России

Глава Екатеринбурга Евгений Ройзман может в 2018 году принять участие в президентской кампании, сообщает корреспондент «АиФ-Урал».

В интервью «Эху Москвы в Екатеринбурге» на вопрос о его возможном участии в выборах 2018 года мэр столицы Урала заявил: «Об этом сейчас много говорят, много пишут. Но я хотел бы оставить этот момент без комментариев». Тем не менее, Евгений Вадимович не стал отрицать такую возможность.

Стоит отметить, что после того, как Алексей Навальный был осужден на 5 лет условно по статье 160 УК РФ (присвоение или растрата, дело «Кировлеса»), он не сможет участвовать в 2018 году в выборах главы государства. С этой точки зрения, идеальным соперником Владимира Путина может стать амбициозный и придерживающийся оппозиционных взглядов Евгений Ройзман. Победить нынешнего руководителя страны он не сможет, но видимость конкуренции будет соблюдена.