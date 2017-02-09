Глава Тбилисского сельского поселения покинул пост по собственному желанию

Валерий Трайц возглавлял поселение с декабря 2015 года.

Глава Тбилисского района Евгений Ильин, принявший участие в сессии, поблагодарил бывшего главу поселения за проделанную работу.

«Определенно мы видим и положительные результаты вашей работы, но их недостаточно. Тбилисская — это лицо нашего района и для ее развития необходим мощный толчок», — заявил Евгений Ильин.

Исполняющим обязанности главы поселения будет Сергей Слепнев, который в конце 2016 года был назначен на должность заместителя главы Тбилисского сельского поселения.

Конкурс по отбору кандидатур на должность главы поселения начнется 15 февраля 2017 года.