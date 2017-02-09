Россель: трагедия на перевале Дятлова — засекреченная информация федерального уровня

Такое заявление сенатор сделал после того, как за помощью в расследовании трагедии к нему обратился академик Петр Бартоломей.

«К большому сожалению, события того времени до сих пор являются строго засекреченной информацией, делом не регионального, а федерального уровня, и решением вопроса о доступе к архивным документам могут заниматься лишь федеральные власти и службы безопасности РФ», — приводит РИА Новости заявление Росселя.

Бывший свердловский губернатор подчеркнул, что доступ к подобной информации не лежит в его полномочиях, но он уважает желание ученых установить причины гибели группы Игоря Дятлова.

«Безусловно, как истинному уральцу, посвятившему свою жизнь созиданию Среднего Урала, мне и самому глубоко небезразлична тема объективного расследования трагедии», — отметил он.

Напоминаем, туристическая группа Игоря Дятлова погибла на перевале зимой 1959 года. До сих пор ученые выдвигают множество версий трагедии от паранормальных явлений до испытаний вооружения, но ни одну из них так и не удалось подтвердить.