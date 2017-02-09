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14:53 (мск), источник: Sputnik.md

Додон: изменение геополитического вектора находится во власти народа

КИШИНЕВ, 9 фев — Sputnik. Решать судьбу геополитического вектора развития Молдовы должен народ республики, заявил в ходе брифинга в четверг президент Молдовы Игорь Додон по итогам визита в Брюссель.

Источник: Sputnik.md

«Изменение геополитического вектора страны должны решать не политики, а граждане путем референдума. У президента нет полномочий отменять международные соглашения, но глава государства обязан, если парламентское большинство это попросит, инициировать аннулирование того или иного соглашения», — сказал глава государства.

Ранее Додон неоднократно заявлял о том, что, «если в результате парламентских выборов или в рамках возможного референдума решится, что Соглашение об Ассоциации Молдовы с Евросоюзом должно быть аннулировано, то в качестве президента поддержит эту инициативу».

В ходе визита в Брюссель Додон сообщил европейским чиновникам, что с 2009 года число сторонников евроинтеграции в Молдове упало с 68% до 38%.

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