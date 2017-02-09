МИД РФ: Румыния стала угрозой для России

«Что касается позиции Румынии, позиции руководства Румынии, которое превратило страну в форпост, то для нас это явная угроза. Румынской стороне об этом заявлено, в том числе публично», — заявил в интервью Интерфаксу Боцан-Харченко.

По его словам, данные решения направлены в первую очередь против России.

Он отметил, что со стороны Бухареста наблюдалась «откровенная антироссийская, даже русофобская, линия при вдохновенной реализации санкций и взахлёб антироссийской риторике».

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости развивать систему ПРО.