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14:41 (мск), источник: Noi.md

МИД РФ: Румыния стала угрозой для России

Румыния после появления на её территории элементов противоракетной обороны США стала представлять явную угрозу безопасности России. Об этом заявил директор Четвёртого европейского департамента МИД России Александр Боцан-Харченко.

Источник: Noi.md

«Что касается позиции Румынии, позиции руководства Румынии, которое превратило страну в форпост, то для нас это явная угроза. Румынской стороне об этом заявлено, в том числе публично», — заявил в интервью Интерфаксу Боцан-Харченко.

По его словам, данные решения направлены в первую очередь против России.

Он отметил, что со стороны Бухареста наблюдалась «откровенная антироссийская, даже русофобская, линия при вдохновенной реализации санкций и взахлёб антироссийской риторике».

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости развивать систему ПРО.

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