В омском УФАС заявили, что Компанейщиков не виноват в скандале с банкетами

Сегодня, 9 февраля на пресс-конференции заместитель начальника УФАС по Омской области Тамара Шмакова сообщила новые подробности скандального дела о банкетах для облправительства.

Напомним, что бизнесмен, ресторатор Михаил Курцаев обратился в УФАС из-за несоблюдения условий аукциона. В январе его компанию «Девятка» на конкурсе госзакупок по обслуживанию банкетов для членов регионального кабмина обошла фирма «Третий этаж», ресторан «Пеликан» Алексея Фомина. Курцаева возмутило то обстоятельство, что конкурент выиграл аукцион, предложив обслужить на 200 человек меньше за 1 миллион рублей.

Михаил Курцаев считает, что его обманули с аукционом с банкетами для облправительства.

При этом УФАС посчитало жалобу обоснованной, и аннулировало результаты торгов. А материалы дела переданы в Главное управление финансового контроля Омской области.

Как пояснила Тамара Шмакова, виноват не вице-губернатор Владимир Компанейщиков, а должное лицо, размещавшее документы для участия в конкурсе. Чиновнику грозит штраф до 15 тысяч рублей.

Тамара Шмакова, заместитель руководителя УФАС по Омской области:

— Чем закончится проверки Главное управление финансового контроля Омской области, мы будем уведомлены. Что касается ответственности, решается вопрос об административном правонарушении в в адрес должностного лица. Если будет подтверждена вина этого чиновника, то будет штраф 15 тысяч рублей. Вице-губернатор Владимир Компанейщиков тут вообще не при чем. Отвечает должностное лицо, которое разместило документы с нарушениями.

Добавим, что 2015−2016 годах общая сумма госконтрактов с компанией «Третий этаж» составила почти 2,7 миллиона рублей.