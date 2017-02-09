В омском УФАС заявили, что Компанейщиков не виноват в скандале с банкетами
Об этом сообщила заместитель начальника ведомства Тамара Шмакова.
Об этом сообщила заместитель начальника ведомства Тамара Шмакова.
Сегодня, 9 февраля на
Напомним, что бизнесмен, ресторатор Михаил Курцаев обратился в УФАС
Михаил Курцаев считает, что его обманули с аукционом с банкетами для облправительства.
При этом УФАС посчитало жалобу обоснованной, и аннулировало результаты торгов. А материалы дела переданы в Главное управление финансового контроля Омской области.
Как пояснила Тамара Шмакова, виноват не
Тамара Шмакова, заместитель руководителя УФАС по Омской области:
— Чем закончится проверки Главное управление финансового контроля Омской области, мы будем уведомлены. Что касается ответственности, решается вопрос об административном правонарушении в в адрес должностного лица. Если будет подтверждена вина этого чиновника, то будет штраф 15 тысяч рублей.
Добавим, что 2015−2016 годах общая сумма госконтрактов с компанией «Третий этаж» составила почти 2,7 миллиона рублей.