Посла Казахстана в Польше рекомендовали привлечь к ответственности

«Заседание Комиссии при Президенте Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции под председательством Государственного секретаря Гульшары Абдыкаликовой. На заседании рассмотрен вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Польше Алтая Абибуллаева за нарушение законодательства о государственной службе. По итогам заседания Комиссией принято решение о внесении на имя Главы государства рекомендации по наложению на А. Абибуллаева дисциплинарного взыскания в виде предупреждения о неполном служебном соответствии», — говорится в сообщении.

Алтай Абибуллаев был назначен послом Казахстана в Польше 11 мая 2016 года. Ранее занимал пост посла по особым поручениям и официального представителя МИД РК.