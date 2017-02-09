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15:01 (мск), источник: Tengrinews

Посла Казахстана в Польше рекомендовали привлечь к ответственности

На имя Главы государства поступила рекомендация по наложению на Алтая Абибуллаева дисциплинарного взыскания, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Источник: Tengrinews

«Заседание Комиссии при Президенте Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции под председательством Государственного секретаря Гульшары Абдыкаликовой. На заседании рассмотрен вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Польше Алтая Абибуллаева за нарушение законодательства о государственной службе. По итогам заседания Комиссией принято решение о внесении на имя Главы государства рекомендации по наложению на А. Абибуллаева дисциплинарного взыскания в виде предупреждения о неполном служебном соответствии», — говорится в сообщении.

Алтай Абибуллаев был назначен послом Казахстана в Польше 11 мая 2016 года. Ранее занимал пост посла по особым поручениям и официального представителя МИД РК.

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