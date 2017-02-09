Посла Казахстана в Польше рекомендовали привлечь к ответственности
На имя Главы государства поступила рекомендация по наложению на Алтая Абибуллаева дисциплинарного взыскания, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
На имя Главы государства поступила рекомендация по наложению на Алтая Абибуллаева дисциплинарного взыскания, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
«Заседание Комиссии при Президенте Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции под председательством Государственного секретаря Гульшары Абдыкаликовой. На заседании рассмотрен вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Польше Алтая Абибуллаева за нарушение законодательства о государственной службе. По итогам заседания Комиссией принято решение о внесении на имя Главы государства рекомендации по наложению на А. Абибуллаева дисциплинарного взыскания в виде предупреждения о неполном служебном соответствии», — говорится в сообщении.
Алтай Абибуллаев был назначен послом Казахстана в Польше 11 мая 2016 года. Ранее занимал пост посла по особым поручениям и официального представителя МИД РК.