В МОН РК попросили родителей уделять больше внимания своим детям

Как сообщили в ведомстве на официальный запрос Tengrinews.kz, мероприятия по пресечению деятельности групп в социальных сетях, направленных на пропаганду суицида и насилия, ведутся непрерывно.

«Мы совместно с Генеральной прокуратурой РК, Министерством внутренних дел, Министерством информации и коммуникаций, общественными родительскими объединениями и местными исполнительными органами ведем ряд профилактических работ по предотвращению суицида среди несовершеннолетних, принятию конкретных мер по устранению условий для их возникновения, а также предотвращению пропаганды идей самоубийства среди детей и подростков, в том числе посредством деструктивных аккаунтов в социальных сетях», — сообщили в Комитете по охране прав детей МОН РК.

По данным министерства, с 2014 года и до начала 2017 года была закрыто более 190 подобных аккаунтов по совершению самоубийств. С начала этого года заблокировано порядка 40 аккаунтов. В случае выявления «групп риска» с детьми будет проведена работа и оказана необходимая медико-психологическая помощь.

«По данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам ГП РК, в январе 2017 года в Республике среди несовершеннолетних зафиксировано 20 фактов завершенного суицида и еще 23 попытки самоубийства. Правоохранительные органы не выявили связи совершения суицида с социальными сетями», — отметили в ведомстве.

Также министерством выработаны рекомендации по проведению информационно-разъяснительной работы среди учащихся и их родителей по данному направлению.