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14:58 (мск), источник: Tengrinews

В МОН РК попросили родителей уделять больше внимания своим детям

В Министерстве образования и науки Казахстана рассказали о предпринимаемых мерах по предотвращению суицидов среди детей и подростков.

Источник: Tengrinews

Как сообщили в ведомстве на официальный запрос Tengrinews.kz, мероприятия по пресечению деятельности групп в социальных сетях, направленных на пропаганду суицида и насилия, ведутся непрерывно.

«Мы совместно с Генеральной прокуратурой РК, Министерством внутренних дел, Министерством информации и коммуникаций, общественными родительскими объединениями и местными исполнительными органами ведем ряд профилактических работ по предотвращению суицида среди несовершеннолетних, принятию конкретных мер по устранению условий для их возникновения, а также предотвращению пропаганды идей самоубийства среди детей и подростков, в том числе посредством деструктивных аккаунтов в социальных сетях», — сообщили в Комитете по охране прав детей МОН РК.

По данным министерства, с 2014 года и до начала 2017 года была закрыто более 190 подобных аккаунтов по совершению самоубийств. С начала этого года заблокировано порядка 40 аккаунтов. В случае выявления «групп риска» с детьми будет проведена работа и оказана необходимая медико-психологическая помощь.

«По данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам ГП РК, в январе 2017 года в Республике среди несовершеннолетних зафиксировано 20 фактов завершенного суицида и еще 23 попытки самоубийства. Правоохранительные органы не выявили связи совершения суицида с социальными сетями», — отметили в ведомстве.

Также министерством выработаны рекомендации по проведению информационно-разъяснительной работы среди учащихся и их родителей по данному направлению.

«В этой специализации мы рассчитываем на содействие ассоциации родителей Казахстана и других родительских сообществ. По мнению специалистов, треть случающихся суицидов совершаются по причине одиночества и еще 20 процентов подростков рукоприкладствуют из-за конфликта с близкими людьми. В школах страны ведется широкомасштабная работа с подростками, к которой привлечены как психологи-педагоги, так и специалисты-медики», — сообщили в Министерстве.

В МОН РК просят родителей уделять своим детям больше внимания, проявлять искреннюю заботу и душевную теплоту. По мнению специалистов, родителям необходимо больше интересоваться средой общения своего ребенка, кругом его интересов и увлечений.

Ранее в МВД попросили казахстанцев не полагаться на сведения о жертвах суицидальных групп, получаемые из социальных сетей и других сомнительных источников. По официальным данным, на территории нашей страны фактов самоубийства несовершеннолетних, связанных с суицидальными играми в сети Интернет, не зарегистрировано.

Психологи поделилась несколькими советами для родителей: как оградить детей от дурного влияния, а также выявить первые признаки депрессии у ребенка.

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