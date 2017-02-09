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15:23 (мск), источник: Интерфакс

Датская разведка назвала Россию лидером в области кибершпионажа

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU — Россия в течение долгого времени предпринимает усилия, направленные на осуществление информационных атак против правительств и компаний других государств, заявила Служба безопасности и разведки Дании.

Источник: Reuters
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«Россия улучшила свои возможности в области масштабного кибершпионажа против политических и военных целей на Западе», — говорится в докладе датской разведки, выдержки из которого приводит в четверг агентство АР.

При этом в спецслужбах Дании назвали Россию лидером в том, что касается шпионажа в киберпространстве, а также оценили вероятность атак иностранных хакеров на компьютерные системы датских властей и компаний как очень высокую.

«Хакеры очень быстро приспосабливаются к новым условиям и продолжают совершенствоваться в осуществлении атак, а также в сокрытии информации о себе», — отметили в службе.

Ранее в кибератаках Россию также обвиняли Норвегия, Нидерланды, Германия и США.

Комментарии
15
Игорь Переделкин
Разведка Дании??? Пять человек и уже такое громкое слово "разведка Дании". В основном осуществляют сбор информации из открытых источников и подачек от разведки НАТО. Очень "пыльная" работа.
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Игорь Переделкин
Зауглов, ты читал его книги, знаешь вобще историю того кем он был и кем стал? Чем занимался и что и кого любил? Могу дать 100% что не знаешь. Тогда незачем здесь городить хохму
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А Б
Так и есть. Свидетельством этого является дело группы "Шалтай-Болтай", которую курировали сотрудники соответствующего подразделения ФСБ.
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