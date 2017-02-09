Датская разведка назвала Россию лидером в области кибершпионажа

«Россия улучшила свои возможности в области масштабного кибершпионажа против политических и военных целей на Западе», — говорится в докладе датской разведки, выдержки из которого приводит в четверг агентство АР.

При этом в спецслужбах Дании назвали Россию лидером в том, что касается шпионажа в киберпространстве, а также оценили вероятность атак иностранных хакеров на компьютерные системы датских властей и компаний как очень высокую.

«Хакеры очень быстро приспосабливаются к новым условиям и продолжают совершенствоваться в осуществлении атак, а также в сокрытии информации о себе», — отметили в службе.

Ранее в кибератаках Россию также обвиняли Норвегия, Нидерланды, Германия и США.