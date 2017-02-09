В Госдуме предложили давать ребенку двойную фамилию при рождении

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Поправка предлагается ко второму чтению законопроекта о запрете давать детям экзотические имена, сказал журналистам председатель комитета Павел Крашенинников (фракция «Единой России»). По сего словам, с такой идеей выступили несколько депутатов. Одним из авторов инициативы является член комитете единоросс Ольга Баталина, сказал РБК собеседник в комитете. Баталина подтвердила РБК, что поддержит эту поправку и уточнила, что новелла уравновесит законопроект, который вводит ограничения по именам детей.

Поправкой оговаривается, что фамилия ребенка может состоять не более чем из двух фамилий, соединенных при написании дефисом.