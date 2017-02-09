В Госдуме предложили давать ребенку двойную фамилию при рождении

Поправка предлагается ко второму чтению законопроекта о запрете давать детям экзотические имена, сказал журналистам председатель комитета Павел Крашенинников (фракция «Единой России»).
По сего словам, с такой идеей выступили несколько депутатов. Одним из авторов инициативы является член комитете единоросс Ольга Баталина, сказал РБК собеседник в комитете. Баталина подтвердила РБК, что поддержит эту поправку и уточнила, что новелла уравновесит законопроект, который вводит ограничения по именам детей.
Поправкой оговаривается, что фамилия ребенка может состоять не более чем из двух фамилий, соединенных при написании дефисом.
Сейчас двойная фамилия может быть избрана при вступлении в брак, пояснил собеседник в комитете. По его словам, на сегодняшний день у ребенка может быть двойная фамилия, если она есть у одного из родителей.
Эта норма «уберет семейные конфликты», согласна член комитета единоросс Ирина Белых.