В Раде чувствуется сильный запах гари, вызваны спасатели

«Мы думаем, что это проводка из розеток», — цитирует одного из сотрудников охраны «Украинская правда».

Также сообщается, что в связи с инцидентом в Раду вызвали сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которые проверяют здание.

Подробности выясняются.

Ранее в четверг в парламенте подрались народные депутаты от фракции «Блок Петра Порошенко» Олег Барна и Сергей Лещенко. Стычка произошла в центральном проходе сессионного зала, в ней также принял участие нардеп от БПП Иван Мельничук.