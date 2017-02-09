В Раде чувствуется сильный запах гари, вызваны спасатели
КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Сильный запах гари ощущается на третьем этаже парламента, в кулуарах и ложе для прессы в четверг, сообщают СМИ.
КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Сильный запах гари ощущается на третьем этаже парламента, в кулуарах и ложе для прессы в четверг, сообщают СМИ.
«Мы думаем, что это проводка из розеток», — цитирует одного из сотрудников охраны «Украинская правда».
Также сообщается, что в связи с инцидентом в Раду вызвали сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которые проверяют здание.
Подробности выясняются.
Ранее в четверг в парламенте подрались народные депутаты от фракции «Блок Петра Порошенко» Олег Барна и Сергей Лещенко. Стычка произошла в центральном проходе сессионного зала, в ней также принял участие нардеп от БПП Иван Мельничук.