Посол Саудовской Аравии поддержал идею прямых рейсов из Крыма на хадж
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Посол Саудовской Аравии в РФ Абдулрахман Ибрахим Али
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Посол Саудовской Аравии в РФ Абдулрахман Ибрахим Али
«Что касается вопросов поездки в Крым и облегчения пути тех, кто хочет совершить хадж, я себе пометил все вопросы, связанные с этим, и направлю запрос в министерство хаджа с положительной рекомендацией со своей стороны», — заявил посол на встрече с
«Саудовская Аравия решительно пресекает попытки некоторых государств политизировать хадж и принимать
Ранее глава Ростуризма Олег Сафонов предложил организовать прямые рейсы из Симферополя в Саудовскую Аравию на время проведения хаджа, чтобы дать возможность крымским мусульманам совершить паломничество в Мекку в оптимальном режиме.
Руководитель Росавиации Александр Нерадько ранее проинформировал туроператоров, занятых в организации
Руководитель
Дата открытия перевозок российских паломников в Джидду и Медину будет определена в феврале после поездки