Посол Саудовской Аравии поддержал идею прямых рейсов из Крыма на хадж

«Что касается вопросов поездки в Крым и облегчения пути тех, кто хочет совершить хадж, я себе пометил все вопросы, связанные с этим, и направлю запрос в министерство хаджа с положительной рекомендацией со своей стороны», — заявил посол на встрече с вице-спикером Совета Федерации Ильясом Умахановым.

«Саудовская Аравия решительно пресекает попытки некоторых государств политизировать хадж и принимать какие-то политические лозунги во время хаджа, потому что это вносит порчу в чистоту помыслов совершить хадж и негативно влияет на организацию безопасности», — сказал он.

Ранее глава Ростуризма Олег Сафонов предложил организовать прямые рейсы из Симферополя в Саудовскую Аравию на время проведения хаджа, чтобы дать возможность крымским мусульманам совершить паломничество в Мекку в оптимальном режиме.

Руководитель Росавиации Александр Нерадько ранее проинформировал туроператоров, занятых в организации хадж-туров, что в соответствии с национальным воздушным законодательством осуществлять чартерные перевозки из России в Саудовскую Аравию могут только российские авиакомпании. Поэтому любые предложения от иностранных перевозчиков и дальнейшие попытки заключить с ними договоры на полеты в Джидду и Медину признаются нарушением законодательства и осуществляться не будут.

Руководитель хадж-миссии РФ Магомед Гамзаев рассказал, что в 2017 году Саудовская Аравия увеличила квоту для российских паломников на 20% — до 20,5 тысячи человек. Таким образом, хадж в 2017 году потребует от авиакомпаний большей интенсивности полетов и воздушных судов. Основные перевозки буду выполняться из аэропортов Махачкалы, Магаса, Казани, Грозного, Екатеринбурга и Москвы.