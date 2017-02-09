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16:22 (мск), источник: Nakanune.ru

На довыборах в гордуму Екатеринбурга — минус два кандидата

Завершилась регистрация кандидатов на дополнительных выборах в думу областной столицы — теперь их осталось 11.

Сегодня на заседании избирательной комиссии Екатеринбурга, после проверки подписных листов, был дан отказ в регистрации сразу двум кандидатам в депутаты. Ими стали самовыдвиженцы Денис Порядин (одномандатный избирательный округ № 14) и Владимир Горбачев (округ № 8).

Как пояснил Накануне.RU председатель городской избирательной комиссии Илья Захаров, рабочая группа проверила их подписные листы и обнаружила недействительные подписи: 46 у Порядина и 49 у Горбачева.

«Эти выводы были сделаны на основании данных Федеральной миграционной службы, кроме того, некоторые подписи были просто неправильно оформлены, — сказал Захаров. — Например, в ряде случаев неверно указаны адреса, были исправления в листах. У одного из кандидатов в листе вообще значилась подпись гражданина, который умер еще в октябре прошлого года. Но мы не рассматриваем это как умысел кандидатов, скорее всего, ошибки были допущены сборщиками подписей».

Глава горизбиркома отметил, что по закону, если недействительных подписей более 10%, претендент на депутатское место подлежит снятию с выборов (по округу № 8 требовалось собрать 330 подписей, а по 14-му — 347).

Кандидаты лично присутствовали при проверке, отнеслись к происходящему с пониманием и сказали, что учтут свои ошибки на выборах в гордуму Екатеринбурга в 2018 году.

«Оба были огорчены, но сказали, что им было приятно с нами работать», — заявил Накануне.RU Захаров.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в представительный орган Екатеринбурга довыборы по двум избирательным округам назначены на 19 марта 2017 года. Выдвижение кандидатов закончилось 27 января, а срок регистрации был установлен до 1 февраля.

Таким образом, по одномандатному избирательному округу № 8 зарегистрировано пять кандидатов. Это Павел Андреев («Справедливая Россия»), Григорий Вихарев (ЛДПР), Александр Кислых («Российская партия пенсионеров за справедливость»), Михаил Смоляков («Единая Россия») и Святослав Штукин (КПРФ).

Дмитрий Смирнов, Владимир Лапкин, Сергей Чистяков выбыли по личным заявлениям.

По одномандатному избирательному округу № 14 зарегистрировано шесть кандидатов: Евгений Кеосьян (ЛДПР), Юрий Оносов («Справедливая Россия»), Светлана Семенова («Российская партия пенсионеров за справедливость»), Владимир Смирнов (самовыдвижение), Евгений Старокожев (КПРФ) и Владимир Стругов («Единая Россия»).

Самоотвод с формулировкой «по личным причинам» взяли Дмитрий Кириллов, Алексей Фефилов, Альберт Хуснутдинов.

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