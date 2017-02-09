Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
Мозг реагирует на музыку, как на секс
Дмитрий Шепелев заменит Бориса Корчевникова в «Прямом эфире»
Почему Лукашенко решил взять курс на независимость от России?
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
В ДНР взорвали командира батальона «Сомали» Гиви Подробности, первые версии убийства, видео из Донецка
Беременность Анастасии Стоцкой протекает с осложнениями
Анна Седокова ждет третьего ребенка
Известная актриса найдена мертвой в своей квартире
На круизном лайнере прогремел взрыв
Обращение ВСУ к жителям Донбасса: военные просят понимания
«Разрыв быстрее, чем ожидали»: СМИ о США и Украине
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Тимошенко после беседы с Трампом заговорила о войне с РФ – СМИ
Силовики ДНР по следам вышли на убийц Гиви – СМИ
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
14Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты
16Сапфировый юбилей: 65 лет правления Елизаветы II
8Испанские демоны пробуждают весну
20Ситуация на юго-востоке Украины
16:23 (мск), источник: Nakanune.ru

Комитет Госдумы поддержал законопроект ЗакСО о парковках на газонах: речь идет о штрафах до пяти тысяч рублей

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству поддержал законопроект, разработанный заксобранием Свердловской области.

Инициатива касалась штрафов за парковку на газонах, передает корреспондент Накануне.RU.

«Рассматривали законопроект, устанавливающий административную ответственность за проезд или стоянку механических транспортных средств на газонах или других озелененных территориях. Вновь, как ранее на Комитете по экологии и охране окружающей среды, прошли насыщенные дебаты. В результате документ, разработанный заксобранием Свердловской области, мы отстояли. Нас поддержал Красноярский край и Липецкая область. Заключение комитета: рекомендовать к принятию в первом чтении», — сообщил на своей странице в Facebook депутат Госдумы Максим Иванов.

Как передает корреспондент Накануне.RU, в рамках обсуждения, первый заместитель председателя комитета Вячеслав Лысаков отметил, что недавно Верховный Суд РФ отменил административный штраф, который был вынесен в соответствии с региональным законодательством. В связи с этим Лысаков предложил «поставить точку на федеральном уровне», поддержав инициативу.

Добавим, что согласно проекту поправок к Кодексу об административных правонарушениях, опубликованному на сайте Госдумы, предусматривается введение штрафа «за проезд и стоянку транспортных средств на озелененных территориях» в размере от 1 до 5 тыс. руб.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Перми увидели в визите Линн Трейси попытку возврата к "чиркуновским трендам"
Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом
Британские истребители поднялись на перехват бомбардировщиков РФ
Организаторы Игр-2018 представили олимпийский факел
Российские студенты выбрали лучшие и худшие вузы
В Госдуме предлагают давать ребенку двойную фамилию при рождении
Эйфелеву башню обнесут стеклянной стеной
Продуктовые талоны обойдутся государству в 100 миллиардов рублей
Спорт
Сборная России стартует на Шведских играх домашним матчем 9 февраля сборная России по хоккею стартует на третьем этапе Еврохоккейтура, Шведских играх, причем первый матч против Финляндии проведет на домашнем льду
Авто
Автомобили республик СССР: Украина Автопром второй по численности населения республики Советского Союза некогда был таков, что о нем впору написать объемный том, а лучше — не один...
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Дмитрий Шепелев заменит Бориса Корчевникова в «Прямом эфире» Супруг Жанны Фриске заменит прежнего ведущего, который, вероятно, покинет шоу
Недвижимость
Сбербанк подал иск о банкротстве петербургского застройщика
Государство застрахует всех дольщиков
Цены на «первичку» и «вторичку» в Петербурге сравнялись
Жильцов новостроек предложили освободить от оплаты капремонта
Леди
Как сложилась жизнь русских принцесс в Европе Кто из царских дочерей уехал в Европу и как там сложилась их жизнь.
Дети
Леонид Агутин показал свою повзрослевшую красавицу-дочку Певец трогательно поздравил Елизавету с совершеннолетием.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь