Комитет Госдумы поддержал законопроект ЗакСО о парковках на газонах: речь идет о штрафах до пяти тысяч рублей

Инициатива касалась штрафов за парковку на газонах, передает корреспондент Накануне.RU.

«Рассматривали законопроект, устанавливающий административную ответственность за проезд или стоянку механических транспортных средств на газонах или других озелененных территориях. Вновь, как ранее на Комитете по экологии и охране окружающей среды, прошли насыщенные дебаты. В результате документ, разработанный заксобранием Свердловской области, мы отстояли. Нас поддержал Красноярский край и Липецкая область. Заключение комитета: рекомендовать к принятию в первом чтении», — сообщил на своей странице в Facebook депутат Госдумы Максим Иванов.

Как передает корреспондент Накануне.RU, в рамках обсуждения, первый заместитель председателя комитета Вячеслав Лысаков отметил, что недавно Верховный Суд РФ отменил административный штраф, который был вынесен в соответствии с региональным законодательством. В связи с этим Лысаков предложил «поставить точку на федеральном уровне», поддержав инициативу.

Добавим, что согласно проекту поправок к Кодексу об административных правонарушениях, опубликованному на сайте Госдумы, предусматривается введение штрафа «за проезд и стоянку транспортных средств на озелененных территориях» в размере от 1 до 5 тыс. руб.