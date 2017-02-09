Лещенко назвал причину драки с Мельничуком
По словам Сергея Лещенко, драка произошла
По словам Сергея Лещенко, драка произошла
Народный депутат из фракции БПП Сергей Лещенко сообщил, что сегодняшняя драка во время пленарного заседания Верховной Рады произошла
«Ко мне подошел депутат от Блока Порошенко Мельничук и начал выяснять отношения. Когда у него закончились аргументы, он начал пытаться проявить
Депутат пояснил, что такие нападки на него стали следствием его сообщения в Facebook относительно посещаемости заседаний антикоррупционного комитета членами фракции БПП. В свою очередь, заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Виктор Чумак назвал неприемлемыми такие действия депутатов.
«Как по мне, это недостойное поведение людей. Политики так вообще не делают, можно спорить в словесности, но драться — нет», — сказал он.
Как сообщалось ранее, в среду на заседании антикоррупционного комитета отсутствовали депутаты от фракции БПП, кроме Сергея Лещенко, о чем он написал в Facebook.