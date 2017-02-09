Лещенко назвал причину драки с Мельничуком

Народный депутат из фракции БПП Сергей Лещенко сообщил, что сегодняшняя драка во время пленарного заседания Верховной Рады произошла из-за его поста в Facebook об отсутствии депутатов на заседании антикоррупционного комитета. Об этом он рассказал журналистам в кулуарах парламента.

«Ко мне подошел депутат от Блока Порошенко Мельничук и начал выяснять отношения. Когда у него закончились аргументы, он начал пытаться проявить какую-то силу, но ему это не удалось, пострадал пиджак», — сказал Лещенко.