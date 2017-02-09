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16:48 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Лещенко назвал причину драки с Мельничуком

По словам Сергея Лещенко, драка произошла из-за его поста в Фейсбуке.

Источник: Telegraf.com.ua

Народный депутат из фракции БПП Сергей Лещенко сообщил, что сегодняшняя драка во время пленарного заседания Верховной Рады произошла из-за его поста в Facebook об отсутствии депутатов на заседании антикоррупционного комитета. Об этом он рассказал журналистам в кулуарах парламента.

«Ко мне подошел депутат от Блока Порошенко Мельничук и начал выяснять отношения. Когда у него закончились аргументы, он начал пытаться проявить какую-то силу, но ему это не удалось, пострадал пиджак», — сказал Лещенко.

Депутат пояснил, что такие нападки на него стали следствием его сообщения в Facebook относительно посещаемости заседаний антикоррупционного комитета членами фракции БПП. В свою очередь, заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Виктор Чумак назвал неприемлемыми такие действия депутатов.

«Как по мне, это недостойное поведение людей. Политики так вообще не делают, можно спорить в словесности, но драться — нет», — сказал он.

Как сообщалось ранее, в среду на заседании антикоррупционного комитета отсутствовали депутаты от фракции БПП, кроме Сергея Лещенко, о чем он написал в Facebook.

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