Порошенко ожидает безвизовый режим летом
Президент Петр Порошенко рассчитывает на введение Европейским Союзом безвизового режима для украинцев летом.
Президент Петр Порошенко рассчитывает на введение Европейским Союзом безвизового режима для украинцев летом.
Президент Петр Порошенко рассчитывает на введение Европейским Союзом безвизового режима для украинцев летом. Об этом он сказал в ходе совместной с
«Высоко оцениваю поддержку главы греческого правительства в вопросе скорейшего введения безвизового режима, и сегодня обсудили, что это ускорит также украинский туризм в Грецию. Желательно, и мы договорились скоординировать наши усилия, чтоб это произошло, и украинцы имели возможность путешествовать уже этим летом», — сказал Порошенко.
Он добавил, что Ципрас это поддерживает.
Порошенко считает, что греческим туристам было бы особо интересно увидеть Киев, а также Одессу и Мариуполь, которые исторически связаны с Грецией.
Как сообщали Українські Новини, Порошенко ожидает прогресса в процессе ратификации Нидерландами соглашения об ассоциации с ЕС в феврале.