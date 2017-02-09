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16:32 (мск), источник: Капитал

Порошенко ожидает безвизовый режим летом

Президент Петр Порошенко рассчитывает на введение Европейским Союзом безвизового режима для украинцев летом.

Источник: Капитал

Президент Петр Порошенко рассчитывает на введение Европейским Союзом безвизового режима для украинцев летом. Об этом он сказал в ходе совместной с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом пресс-конференции, передают Українські Новини.

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«Высоко оцениваю поддержку главы греческого правительства в вопросе скорейшего введения безвизового режима, и сегодня обсудили, что это ускорит также украинский туризм в Грецию. Желательно, и мы договорились скоординировать наши усилия, чтоб это произошло, и украинцы имели возможность путешествовать уже этим летом», — сказал Порошенко.

Он добавил, что Ципрас это поддерживает.

Порошенко считает, что греческим туристам было бы особо интересно увидеть Киев, а также Одессу и Мариуполь, которые исторически связаны с Грецией.

Как сообщали Українські Новини, Порошенко ожидает прогресса в процессе ратификации Нидерландами соглашения об ассоциации с ЕС в феврале.

Комментарии
1
oleg ivanov
до этого было весной, а до этого зимой, осенью, летом, в 2016-2015-2014 ... интересно, еще остались наивные кто верит в это ...)
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