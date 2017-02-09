Куйвашев нашел нового куратора программы переселения из ветхого жилья

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о назначении на пост замглавы регионального министерства строительства и развития инфраструктуры Игоря Дубровина.

Как сообщили «Уралинформбюро» в департаменте информационной политики области, в минстрой 44-летний Дубровин перешел с поста руководителя Регионального управления заказчика капитального строительства Центрального военного округа. До этого возглавлял аналогичное управление в Приволжско-Уральском военном округе. Имеет 2 высших образования — по специальностям «математика» и «экономика и управление на предприятии».

На новом месте Дубровин будет курировать вопросы строительства жилья, предназначенного для граждан, переселяемых из ветхого и аварийного жилфонда, а также программы, реализуемые ГКУ СО «Фонд жилищного строительства». Эта должность стала вакантной после перехода Сергея Киселева на работу в «Корпорацию развития Среднего Урала» в январе 2017 года.