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17:07 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Куйвашев нашел нового куратора программы переселения из ветхого жилья

В Минобороны РФ.

Источник: УралИнформБюро

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о назначении на пост замглавы регионального министерства строительства и развития инфраструктуры Игоря Дубровина.

Как сообщили «Уралинформбюро» в департаменте информационной политики области, в минстрой 44-летний Дубровин перешел с поста руководителя Регионального управления заказчика капитального строительства Центрального военного округа. До этого возглавлял аналогичное управление в Приволжско-Уральском военном округе. Имеет 2 высших образования — по специальностям «математика» и «экономика и управление на предприятии».

На новом месте Дубровин будет курировать вопросы строительства жилья, предназначенного для граждан, переселяемых из ветхого и аварийного жилфонда, а также программы, реализуемые ГКУ СО «Фонд жилищного строительства». Эта должность стала вакантной после перехода Сергея Киселева на работу в «Корпорацию развития Среднего Урала» в январе 2017 года.

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