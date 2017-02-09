Новый состав краснодарского горизбиркома возглавил Олег Смирнов

Новый состав городской избирательной комиссии избран на 5 лет и будет работать до 2022 года. Городская Дума на своем последнем заседании утвердила 12 членов комиссии, которые представляют широкий спектр политических партий и общественных организаций, сообщает пресс-служба городской администрации.

На заседании тайным голосованием председателем городской избирательной комиссии Краснодара избран Олег Смирнов, который возглавлял комиссию в прежнем составе, его заместителем стал Борис Кузьмин, секретарем комиссии — Вероника Михеева.