Новый состав краснодарского горизбиркома возглавил Олег Смирнов
9 февраля на первом организационном заседании горизбиркома были избраны председатель комиссии, его заместитель и секретарь.
9 февраля на первом организационном заседании горизбиркома были избраны председатель комиссии, его заместитель и секретарь.
Новый состав городской избирательной комиссии избран на 5 лет и будет работать до 2022 года. Городская Дума на своем последнем заседании утвердила 12 членов комиссии, которые представляют широкий спектр политических партий и общественных организаций, сообщает
На заседании тайным голосованием председателем городской избирательной комиссии Краснодара избран Олег Смирнов, который возглавлял комиссию в прежнем составе, его заместителем стал Борис Кузьмин, секретарем комиссии — Вероника Михеева.