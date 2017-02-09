Губернатор Волгоградской области встретился с заместителем полномочного представителя Президента РФ в ЮФО

На встрече обсудили вопросы подготовки к Чемпионату мира. В совещании участвовали представители областной и городской администраций, руководители силового блока региона и подрядных организаций.

«Начиная с 2014 года, мы ведем последовательную работу по выполнению задач, которые поставил Президент России в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу, — отметил Андрей Бочаров. — Все отмечают, что мы сделали рывок, но мы не расслабляемся. Понимаем, что объекты, особенно инфраструктурные, сложны, что времени очень мало, но подготовка ведется в плановом режиме. Все структуры, федеральные и региональные, работают в полном взаимодействии».

На встрече обсудили обновление инфраструктуры, ремонт и строительство дорог, благоустройство города, вопросы обеспечения безопасности. Владимир Гурба перед заседанием ознакомился с ходом работ на водоочистных сооружениях Краснооктябрьского района, реконструкцией тренировочной площадки на стадионе «Зенит», строительством стадиона «Волгоград Арена».