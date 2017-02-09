Губернатор Волгоградской области встретился с заместителем полномочного представителя Президента РФ в ЮФО

На встрече обсудили вопросы подготовки к Чемпионату мира. В совещании участвовали представители областной и городской администраций, руководители силового блока региона и подрядных организаций.
«Начиная с 2014 года, мы ведем последовательную работу по выполнению задач, которые поставил Президент России в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу, — отметил Андрей Бочаров. — Все отмечают, что мы сделали рывок, но мы не расслабляемся. Понимаем, что объекты, особенно инфраструктурные, сложны, что времени очень мало, но подготовка ведется в плановом режиме. Все структуры, федеральные и региональные, работают в полном взаимодействии».
На встрече обсудили обновление инфраструктуры, ремонт и строительство дорог, благоустройство города, вопросы обеспечения безопасности. Владимир Гурба перед заседанием ознакомился с ходом работ на водоочистных сооружениях Краснооктябрьского района, реконструкцией тренировочной площадки на стадионе «Зенит», строительством стадиона «Волгоград Арена».
«Объем работ выполнен достаточный. Посмотрев подход всех органов, можно сказать, что сегодня работает система как организационно-управленческая, так и надзорная. Это дает уверенность, что объекты введем в строй вовремя», — сказал Владимир Гурба.