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16:57 (мск), источник: Интерфакс

Британские истребители поднялись на перехват бомбардировщиков РФ над Атлантикой

В интернете появились записи радиоперехвата разговоров, которые приписываются российским летчикам со своими наземными службами.

Источник: Reuters

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU — Не менее четырех британских истребителей постоянной готовности были подняты в воздух в четверг на перехват, предположительно, двух российских бомбардировщиков, полет которых был зафиксирован у берегов Соединенного Королевства, сообщают западные сайты, отслеживающие передвижение военной авиации.

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По их информации, две пары истребителей «Торнадо», вылетевшие с авиабаз Лоссимут в Шотландии и Конингсби в Англии, были направлены в районы Атлантики к северо-западу от Шотландии и к юго-западу от Ирландии для встречи и сопровождения российских стратегических бомбардировщиков и самолета-заправщика.

В северной части Бискайского залива к британским самолетам также присоединились истребители французских ВВС.

При этом отмечается, что конкретный тип российских самолетов пока еще не известен. Тем временем, в сети появились записи радиоперехвата разговоров, которые приписываются российским летчикам со своими наземными службами.

Официального подтверждения данной информации со стороны британских военных пока нет.

Комментарии
5
Рыбачка Соня
Сейчас АБ предоставит документальные доказательства)
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ЯГУАР
Из серии "Одна баба сказала"...
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the monster of designing
У нас в Шотландии или Ирландии наземные службы ВКС появились?
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